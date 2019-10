Du théâtre estival en automne

À l’affiche jusqu’au 13 octobre, Massage secret raconte l’histoire de Jambon et Patpou, deux ex-mécaniciens suspectés d’avoir essayé d’assassiner le chef d’une bande de motards.

L’auteur Claude Montminy, codirecteur du Nouveau théâtre de l’île d’Orléans, s’est inspiré de sa pièce Voleurs d’occasion, présentée en 2015, où les personnages de Jambon et Patpou étaient impliqués dans une histoire de fraude.

« C’est un duo super sympathique. Je me suis un peu attaché à eux comme auteur et j’avais le goût de voir où ils étaient rendus et de les ramener sur scène », a-t-il raconté, lors d’un entretien.