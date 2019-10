GRAND ÉVÉNEMENT MILLÉSIME Savourons ensemble le plaisir de contribuer

Les passionnés de vin se donnent rendez-vous le 8 novembre prochain au Fairmont Le Château Frontenac pour le Grand Événement Millésime de la Fondation du CHU de Québec! En plus de ravir les œnophiles, le #GEM contribuera financièrement à bâtir l’avenir des soins spécialisés offerts au Centre intégré de cancérologie (CIC) du Nouveau complexe hospitalier (NCH), qui ouvrira ses portes à l’automne 2020. Une expérience exclusive les attend; celle de déguster des millésimes d’exception ainsi que des vins d’une certaine rareté lors d’ateliers de dégustation dirigés en journée et d’un souper gastronomique en soirée, tout cela en présence d’un sommelier et des représentants des maisons vinicoles; M. Frédéric Mairesse, directeur général, Champagne Barons de Rothschild, M. Vincent Ravaut, propriétaire, Domaine Gaston et Pierre Ravaut et M. Miguel A. Torres, propriétaire, Maison Torres.

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD