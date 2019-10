Ils poursuivent l’État, qui a ignoré leurs plaintes

Trois adolescents qui ont été agressés sexuellement dans les années 90 par un prédateur réclament 2,25 millions $ à l’État, qui a ignoré leurs plaintes pendant plus de 15 ans et ainsi permis au violeur de faire d’autres victimes.

Les trois hommes, dont l’identité est maintenant protégée par la cour, ont tous été victimes de Pépin, un résident de Sorel-Tracy âgé de 63 ans, entre 1993 et 1995.

Il ciblait des jeunes, souvent des auto­stoppeurs, et leur offrait drogue et alcool. Il s’arrangeait pour les amener chez lui, les droguait à leur insu et les violait.