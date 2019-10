La consécration de Maripier Morin

C’est une Maripier Morin particulièrement décontractée qui se présente au rendez-vous fixé avec Le Journal le mois dernier. Ni le froid ni la pluie s’abattant sur la ville ne minent son enthousiasme et sa volubilité si caractéristiques lorsqu’elle prend place à l’intérieur du café branché de l’avenue Laurier où on l’attend.

Dans la bouche d’une autre personne, cette remarque aurait pu n’être qu’un simple gag anodin. Mais quand on connaît le parcours de l’animatrice de Studio G, on comprend qu’il s’agit d’un réel clin d’œil à ses premières années dans le milieu.

« J’imagine que j’étais trop jeune et un peu rebelle face à cette notoriété instantanée que je désirais plus ou moins. J’ai fait assez de gaffes qu’on a finalement arrêté de me donner des chances parce que, honnêtement, je n’en méritais plus. Mais c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que j’avais un vrai désir et une passion pour ce métier-là. Alors je me suis retroussé les manches », poursuit-elle.