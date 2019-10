La lutte attire les foules au Diamant

Robert Lepage a remporté son pari en offrant un gala de lutte de North Shore Pro Wrestling (NSPW) à l’ouverture de la programmation 2019 du Diamant.

L’idée a tellement été bien accueillie que le gala affichait complet.

« Il y a une époque, ce genre de spectacle était très populaire au Québec. Je voulais un peu le ramener au gout du jour et les gens ont répondu à l’appel », a indiqué le metteur en scène.

Des gens de tous les horizons

La soirée avait un aspect pour le moins éclectique. Dans la salle, on pouvait apercevoir des amateurs de lutte de longue date, déguisés à l’effigie de leur lutteur préféré, tout comme des néophytes curieux de découvrir l’ambiance d’un tel événement. Des jeunes enfants, aux personnes plus âgées, toutes les tranches d’âges étaient représentées.

« Ici, au Diamant, c’est plus grand. C’est vraiment le fun. C’est différent, parce que la scène n’est pas centrale comme à l’habitude, elle est disposée plus comme une salle de spectacle. Les gens en arrière voient mieux », ont observé Dany Lalonde, Tommy Lalonde Éric Martel et Bruno Stiffany, quatre amateurs du sport depuis qu’ils sont petits.

« Quand on était jeune, on écoutait la World Wrestling Entertainment (WWE) à la télévision et, depuis un an, on suit le monde de la lutte à Québec. »

Démocratiser la culture

Même le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pu s’empêcher d’assister au gala. Une première pour lui, qui avait eu un avant-gout de ce qui l’attendait lors du lancement de la programmation 2019 à La Caserne en juin dernier.

« La foule, comme les lutteurs, donne tout un spectacle!, a lancé M. Labeaume tout sourire aux côtés de son fils. De voir Le Diamant accueillir de la lutte, ça démocratise le milieu culturel. Il y a des gens de tous les horizons ici, et ça c’est important. »