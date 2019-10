L’ancienne première ministre NPD de l’Alberta ne dira pas pour qui elle voter

CALAGARY | L’ancienne première ministre et cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta Rachel Notley a déclaré vendredi ne pas savoir pour qui voter aux élections fédérales du 21 octobre.

Lors d’une assemblée publique à Calgary sur le budget provincial du gouvernement conservateur de Jason Kenney, elle aurait indiqué qu’elle ne pourrait ne pas voter pour le pendant fédéral de sa formation.

Plus tard dans la journée, elle a tenté de rectifier les choses, indiquant qu’elle avait été mal citée. «Soyons clairs, les manchettes [de vendredi] ne reflètent pas exactement ce que j’ai dit, a-t-elle indiqué à la radio 660 News. [Le chef du NPD fédéral] Jagmeet Singh et Jason Kenney ont tous deux tort lorsqu’ils affirment qu’il faut opposer la sécurité économique d’un pipeline et le très clair besoin de lutter contre les changements climatiques.»

Elle a toutefois indiqué que son vote n’est pas encore défini et qu’il n’est pas nécessairement acquis au NPD, ou à un autre parti.

«Ce que je vais faire, c’est regarder mon propre candidat, dans ma propre circonscription, et faire un choix là-dessus. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet, car la plupart des dirigeants provinciaux n’ont pas à intervenir [dans la course], a-t-elle ajouté. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a clairement fait savoir qu'il ne soutiendrait personne.»

Au Canada, seul le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney fait activement campagne pour le chef conservateur Andrew Scheer, alors qu’il était présent pour un rassemblement en Ontario.