Le Drakkar méritait un meilleur sort

Lessivés 7-2 vendredi par les Eagles du Cap-Breton, les Nord-Côtiers ont récolté un point important et auraient mérité un meilleur sort dans ce match chaudement disputé, et ce, jusqu’à la toute dernière minute.

Les deux équipes ont raté des occasions en or de marquer en surtemps. Le défenseur des Mooseheads Patrick Kyte a d’abord raté une cage déserte avant de voir le capitaine du Drakkar, Gabriel Fortier, en faire autant, quelques instants plus tard.

Auteur d’un but et de deux mentions d’aide, le vétéran Maxim Trépanier, lui, n’a pas manqué sa chance et a finalement tranché le débat à la troisième minute de la quatrième période.

Après un départ chancelant, les locaux ont retrouvé tout leur aplomb à partir du deuxième tiers et ont même limité les visiteurs à seulement quatre tirs au but durant l’engagement.

« Avant le match, on avait demandé aux joueurs d’en donner un peu plus et de compétitionner sur la patinoire. Plusieurs ont capté le message. L’effort y était et la confiance est revenue », a commenté le pilote du Drakkar, Jon Goyens, après la rencontre.