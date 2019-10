Le vote est maintenant ouvert sur les campus

Des centaines d’électeurs déjà décidés ont profité de la journée de samedi pour voter par anticipation alors que les bureaux électoraux se sont ouverts sur plus de 100 campus d’établissements d’enseignement à travers le Canada.

Le vote sur les campus avait été introduit comme un projet pilote lors des élections fédérales en 2015. Plus de 70 000 Canadiens avaient alors voté dans quelque 39 établissements d’enseignement.

« D’une élection à l’autre, le Directeur général des élections doit améliorer et faciliter le processus. C’est pour ça qu’il a fait en sorte que le déploiement sur les campus devienne régulier », explique le porte-parole d’Élections Canada, Serge Fleyfel.

« J’avais aussi voté à l’université à l’élection provinciale. Généralement, la campagne ne change rien. Ça confirme mon choix plus qu’autre chose », dit-il, bien certain de son choix malgré les 16 jours restants à la campagne.

« Je viens de terminer un examen et ça adonnait bien. Mon choix ne changera pas de toute façon », lance un autre étudiant, qui s’est déplacé pour voter avec quelques amis.

Les électeurs, qu’ils soient étudiants ou non, ont jusqu’à mercredi pour voter sur l’un des 34 campus situés au Québec, dont l’Université Laval et les cégeps Garneau et Sainte-Foy dans la capitale nationale.