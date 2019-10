Le xylitol: un réel danger pour nos animaux

Le xylitol est un produit très toxique et potentiellement fatal pour les animaux, particulièrement pour les chiens. Or, ce substitut du sucre, 100 % naturel, est de plus en plus présent sur les tablettes et se retrouve dans une variété de produits alimentaires et d’hygiène buccale pour humains. Propriétaires d’animaux, ouvrez l’œil et soyez extrêmement vigilants.

Le xylitol, une molécule extraite de l’écorce de bouleau, est de plus en plus utilisé comme substitut du sucre et comme additif alimentaire. Il se retrouve dans une panoplie d’aliments « sucrés sans sucre », tels que plusieurs sortes de gomme à mâcher, des pâtisseries, du beurre d’arachides, des barres de protéines, des friandises, du ketchup, etc. Le xylitol se retrouve aussi dans plusieurs produits d’hygiène buccale, tels que rince-bouche et dentifrice, et même dans certains médicaments pour humains comme le sirop contre la toux et certains comprimés qui fondent dans la bouche. La liste est sans fin !

Bref, c’est peut-être un produit bien utile pour nous, les humains, mais c’est nocif pour les animaux, spécialement les chiens qui ont souvent tendance à manger tout ce qu’ils trouvent sur leur passage. Chez le chien, le xylitol provoque une crise d’hypoglycémie (faiblesse, désorientation, vomissements, convulsions) environ 30 minutes à 12 heures après son ingestion. Certains chiens développent plutôt un problème sévère de foie.

Comme le xylitol est sans danger pour les humains, aucune mention de sécurité n’est exigée sur les emballages. Pire encore ! La dose toxique est relativement faible, donc l’animal n’a pas à ingérer une grande quantité du produit pour être mal en point. Propriétaires d’animaux, prudence. Selon le Petpoison Helpline Center, c’est la gomme à mâcher qui est le plus souvent incriminée dans les cas d’intoxication au xylitol chez le chien.

Parlez-en à Joan McCordick, une résidente de Montréal, qui a baissé la garde en laissant traîner accidentellement son sac à main qui contenait un sachet de gomme à mâcher Pür, recommandé par son dentiste à cause de sa concentration élevée en xylitol.

Samba, sa chienne âgée de 11 ans, toujours un peu gloutonne, en a alors avalé plusieurs morceaux. En moins d’une heure, elle démontrait déjà des symptômes de faiblesse reliés à l’hypoglycémie.

Heureusement que Mme McCordick savait que ce produit était dangereux pour sa chienne et qu’elle devait agir vite. Et non, ce n’est pas son dentiste qui le lui a appris, soit dit en passant... Non, elle le savait, car elle s’informe beaucoup sur la santé animale. Donc, elle a tout de suite contacté le centre d’urgence vétérinaire le plus près de chez elle et s’y est rendue sans tarder. Comme elle le dit si bien : « C’était urgent comme dans urgent ! » Samba a reçu des soins d’urgence et a été hospitalisée pendant 48 heures. Heureusement, elle n’a eu aucune séquelle ni problème de foie, et l’histoire s’est bien terminée.