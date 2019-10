Les gigantesques écluses de Sault-Sainte-Marie

Pas évident de passer des grands lacs inférieurs au lac Supérieur... Pour ce faire, les ingénieuses écluses industrielles de Sault-Sainte-Marie, à la frontière de l’Ontario et du Michigan, facilitent l’impressionnant trafic maritime. On comprend rapidement l’intérêt touristique du lieu.

Tout ce que je connaissais de Sault-Sainte-Marie, c’était le nom de Elmer Vasko, des Blackhawks de Chicago, surnommé « the Moose », dont les commentateurs rappelaient souvent les origines.

Lorsque North Bay et Sudbury deviennent d’importantes villes minières, au 19e siècle, il faut pouvoir acheminer les millions de tonnes de nickel et de cuivre vers les États-Unis. Pour ce faire, on aménage des écluses mi-canadiennes, mi-américaines surnommées « Soo » (la manière anglaise de prononcer « sault »).