Londres demande à Washington le retour d’une femme de diplomate impliquée dans un accident mortel

Le gouvernement britannique a demandé samedi aux autorités américaines de « reconsidérer » leur décision d’autoriser la femme d’un diplomate américain impliquée dans un accident de la route mortel en Angleterre à repartir aux États-Unis sans avoir été jugée.

Selon Sky News, la suspecte de cet incident survenu fin août a invoqué l’immunité diplomatique et est repartie dans son pays.

« J’ai appelé l’ambassadeur des États-Unis pour lui exprimer la déception du Royaume-Uni concernant cette décision et pour exhorter l’ambassade à la reconsidérer », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab dans une déclaration transmise samedi à l’AFP. Il transmet « ses condoléances à la famille touchée par cet incident tragique ».

Harry Dunn, 19 ans, est mort dans la collision de sa moto avec une voiture près d’une base de la Royal Air Force dans le Northamptonshire, en Angleterre, le 27 août.

La police locale a confirmé qu’une Américaine de 42 ans, considérée comme suspecte dans cette affaire, avait quitté le pays bien qu’elle ait « auparavant confirmé qu’elle n’avait pas de projets de quitter le pays dans un futur proche ».

La police « explore maintenant toutes les possibilités par le biais de moyens diplomatiques pour faire en sorte que l’enquête continue de progresser », a déclaré Sarah Johnson, commissaire de la police du Northamptonshire.

« Nous ne savons pas comment nous pouvons commencer notre travail de deuil », a dit la mère de la victime, Charlotte Charles, à Sky News. « Nous n’avons rien. Pas de justice. Nous n’avons rien pour soulager nos esprits, nous ne savons même pas si elle a des remords ».

Le père de Harry a lui confié à la chaîne de télévision être « dégoûté » et « consterné ». « Je suis furieux que quelqu’un puisse faire ça et ensuite prendre un avion et partir », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration transmise à Sky News, l’ambassade américaine à Londres a transmis ses condoléances à la famille à la suite de l’accident qui « impliquait un véhicule conduit par l’épouse d’un diplomate américain travaillant au Royaume-Uni ». Elle a confirmé que la famille avait quitté le Royaume-Uni.

« Toute question concernant la levée de l’immunité de nos diplomates et des membres de leur famille à l’étranger dans un cas comme celui-ci est examinée avec une grande attention et à un haut niveau », a ensuite indiqué un porte-parole de l’ambassade, dans un communiqué envoyé à l’AFP.

Il a souligné que l’immunité des diplomates américains était « rarement levée ».

« Nous adressons toute notre sympathie et nos plus sincères condoléances à la famille de la victime de ce tragique accident », a-t-il ajouté.