Pour une dernière fois

L’Impact va mettre le couvert sur la saison 2019 dimanche après-midi en recevant les Red Bulls de New York dans un match sans signification pour les Montréalais.

Cette rencontre sera surtout l’occasion pour les partisans de revoir cette équipe qui a mal terminé sa saison, et de peut-être dire adieu à Nacho Piatti.

« Ça risque d’être un dernier match pour certains, on ne sait pas qui va rester et qui va partir. Il faut profiter de ce match à fond et le gagner », a indiqué Camacho.

« C’est clair qu’il n’y a pas beaucoup d’enjeux, mais on a envie de finir sur une bonne note devant nos spectateurs », a insisté Camacho. « Il y a toujours la pression de bien faire, on joue pour nous à la base et après pour les fans, a ajouté le défenseur. J’espère que ce sera une bonne pression pour nous et qu’on arrivera à se lâcher. »

Trop de points perdus

Si l’Impact se retrouvera en vacances dimanche soir, c’est parce qu’il a laissé échapper trop de précieux points, selon Nacho Piatti.

« Ça fait trois ans qu’on n’a pas fait les séries. On peut se dire en début d’année que ce n’est pas grave, qu’il reste encore 30 matchs, mais ce n’est pas vrai. »

« On gagnait 3 à 0 contre Dallas et on a fait 3 à 3, on a donc perdu deux points. À Chicago, on a fait 2 à 2 et on a perdu à la fin, c’est un autre point perdu. On a perdu cinq ou six points trop facilement. »

Camacho n'est pas avantagé