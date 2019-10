Quoi de 9 MTL

1) MTL à TABLE, incontournable !

Courtoisie

MTL à TABLE est de retour pour sa 8e édition, du 1er au 13 novembre 2019.

Ce sont 150 restaurants qui offriront des tables d’hôte à prix d’ami (23 $, 33 $ ou 43 $) pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 17 $ dans certains restaurants. Je vous recommande vivement de ne pas attendre pour faire vos réservations. Découvrez la variété de la gastronomie montréalaise et la richesse des régions québécoises. Comme l'année dernière, les produits québécois sont à l’honneur dans les menus MTL à TABLE. C’est aussi une bien belle occasion de découvrir les restaurants inscrits à votre liste et ceux où vous voulez retourner, si le coup de foudre se produit pendant cette grande fête des restaurants montréalais.

C’est un peu cela aussi MTL à TABLE, c’est une merveilleuse opportunité d’explorer, culinairement parlant, des restaurants toutes catégories confondues. La richesse de l’offre est extraordinaire à Montréal, les gourmands du monde entier nous envient et les touristes deviennent de bons ambassadeurs. Il est aussi très important pour les restaurateurs d’avoir des ambassadeurs d’ici, des fidèles et des nouveaux clients qui assureront la pérennité de cette belle corporation culinaire.

Pour information : https://mtlatable.mtl.org/fr/restaurants#ectrans=1

2) Cuisiniers Sans Frontières

Courtoisie

Il y a des tonnes de causes essentielles dans toutes les sphères d’activités et toutes ont un sens. Je pense que celle-ci est très touchante, car elle aide les plus démunies en leur offrant une réelle opportunité de vie et d’être fiers du résultat. Être utiles, être autonomes, être en vie.

Sous la présidence d'honneur d'Isabelle Huot, docteure en nutrition et de Jean-Louis Thémis, co-fondateur de Cuisiniers Sans Frontières, joignez-vous à eux lors du cocktail dînatoire des diplômés de Cuisiniers Sans Frontières 2019, le 10 octobre 18 h 00, à l'ITHQ. Ce sera l’occasion de découvrir une cause exceptionnelle, de permettre à des personnes une réinsertion réelle et sincère, par l’intermédiaire de la cuisine.

Nourrir le cœur et l’esprit, prend ici tout son sens.

La cuisine peut contribuer à soulager la misère du monde... C'est de ce constat qu'est né l'organisme Cuisiniers Sans Frontières (CSF). L'idée est simple : en donnant une formation culinaire à des personnes sans ressource, il est possible de favoriser leur réinsertion sociale tout en les sensibilisant aux enjeux contemporains tels que la santé, l'environnement et l'éducation. En juillet 2006, ce qui est longtemps resté un rêve pour Jean-Louis Thémistocle, cofondateur de CSF et son épouse Lucie, est devenu réalité quand 18 apprentis cuisiniers malgaches formés dans la première promotion de CSF ont intégré le marché du travail à Mahajanga (Majunga, Madagascar).

Pour information : https://www.cuisinierssansfrontieres.org/

3) Hà fête son 5e anniversaire

Courtoisie

Ouvert en 2014 dans les locaux de l’ancien restaurant Souvenirs d’Indochine, le Hà fête ses cinq ans avec une certaine émotion. En effet M. Hà, l’ancien propriétaire bien connu du quartier, parti

trop tôt, était la figure de proue de cette nouvelle aventure du Hà. Depuis, le Hà a eu un petit frère dans le Vieux-Montréal sur la rue Mc Gill et on annonce aussi une nouvelle aventure pour un autre Hà qui devrait voir le jour en février 2020. Le Hà est inspiré du concept vietnamien des « bia hoi », de petits restaurants de coins de rue qui prônent l’échange et la simplicité, dans une ambiance conviviale, offrant une cuisine inspirée de l’Asie du Sud-Est, actualisée et repensée. Il règne depuis cinq ans une forme de plénitude, comme un sentiment de vacances, d’évasion. Les saveurs y sont évidemment pour quelque chose, mais le coté relax de l’accueil et service chaleureux ajoutent à cette sensation. Buns de flanc de porc braisé au soja. Le classique saumon coco-tom yum de M.Hà. Le curry de tofu et épinard. La salade de papaye verte épicée. Bon, j’ai faim moi!

Pour information : https://restaurantha.com/mont-royal/

4) Le Golden Crab est la nouvelle « salle événementielle privée » de l’équipe du fameux restaurant Le Chien Fumant.

Courtoisie

Le Golden Crab

4149, rue St-Catherine Est

Montréal

Situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le Golden Crab est un espace qui a pour mission de transformer chaque visite en une expérience sensorielle complète. La cuisine unique signée par le chef du Chien Fumant Maksim Morin, jumelé à l’exposition d’œuvres d’art contemporain, fait de ce concept un espace événementiel unique. Une salle qui permet de combiner gastronomie et art contemporain. Je trouve que l’idée est formidable, surtout avec l’arrivée de la période des fêtes de fin d’année, mais aussi pour ceux qui cherchent un lieu unique pour

organiser un événement privé ou même un anniversaire, le tout dans un endroit entièrement privatif. Le Golden Crab peut accueillir des groupes de 20 à 100 personnes, selon la configuration. « Nous offrons également à nos clients la possibilité de personnaliser complètement l’environnement selon leurs goûts », mentionne Nicolas Gamache, propriétaire-opérateur du Chien Fumant. Les menus sont personnalisés en fonction des besoins de chaque groupe. Le menu de base, qualité Chien Fumant, orchestré par le talentueux chef Maksim Morin, comprend trois services et une demi-bouteille de vin par personne pour 49$.

Pour information : www.lechienfumant.com https://legoldencrab.com

5) Bistro B

Courtoisie

Le Bistro B annonce avec enthousiasme l’arrivée de la chef Andrée-Ann Lachance au sein de sa brigade. Connue pour avoir été finaliste de l’édition 2018 de l’émission Les Chefs ! et pour avoir notamment travaillé dans la cuisine du Ciel !

Andrée-Ann se joint à une équipe chevronnée, menée par les chefs François Blais et Kéven Tremblay.

« Andrée-Ann est une chef expérimentée et très polyvalente, elle est attentionnée et aime prendre soin des gens, ce qui s’arrime parfaitement à l’esprit du Bistro B et à son concept de cuisine ouverte, souligne le chef propriétaire François Blais. Kéven et moi aimons beaucoup travailler la viande, alors qu’Andrée-Ann adore cuisiner la protéine végétale, une demande grandissante chez notre clientèle. Elle complète bien notre équipe, en plus d’apporter une touche féminine à notre menu ! »

Faisant partie du paysage de la restauration de Québec depuis 2011, Bistro B par François Blais, est un resto de quartier branché

qui propose un menu en constante évolution, des plats raffinés, un service détendu et attentionné. Une cuisine simple et sans prétention dont le succès repose sur des produits de première qualité, des cuissons et des assaisonnements maîtrisés. Son concept de cuisine ouverte entourée de son grand comptoir offre une proximité avec les cuisiniers ainsi qu'une expérience visuelle et gustative inoubliable.

Information : www.bistrob.ca

6) 300 bonnes raisons !

Courtoisie

Jean-Michel Dufaux présente un ouvrage bien séduisant.

300 raisons d’aimer Toronto. Oui, Toronto n’est plus moquée aujourd’hui comme il y a 25 ans. C’est une ville incroyablement dynamique. Mais c’est surtout la ville grouillante et riche en architecture, en gastronomie, en petites boutiques de quartier, d’un parcours virevoltant dans les rues et ruelles faisant place au murales spectaculaires ou à l’art urbain. Ce sont aussi des lieux inusités où le globe-trotteur le plus enthousiaste du Québec Jean-Michel Dufaux, nous sert de guide dans la ville reine.

Des bars de jazz uniques au monde, des boutiques gourmandes, des fromageries de grande qualité, des cafés incontournables avec des produits exceptionnels. Jean-Michel Dufaux aime les découvertes, la photographie, l’architecture, il aime les gens, il est curieux et enthousiasme. Avec lui, les 300 raisons d’aimer Toronto est une formidable manière de découvrir une ville imposante, petit bout par petit bout. Il lui donne une grande humanité, elle qui laisse l’impression qu’elle écrase tout sur son passage. C’est beaucoup de cela que vous découvrirez dans ce guide, l’autre côté de la pièce d’un dollars, celle que l’on ne regarde pas souvent, merci Jean-Michel de nous montrer la vraie valeur des choses.

Aux éditions de l’homme : 29,95 $

7) Mirko D’Agata de Montréal, champion du monde des pizzaiolli

Courtoisie

Le 19 septembre dernier au Napoli Pizza Village à Naples, Mirko D’Agata a été proclamé « Champion du monde » dans la catégorie pizza Romaine ou pizza al taglio au Championnat mondial de pizzaioli, la plus spectaculaire compétition consacrée à la pizza au monde.

La 18e édition du championnat a attiré plus de 1 million de visiteurs sur la Via Caracciolo, une rue bordée par la mer de la ville de Naples, un paysage rêvé où une vingtaine de fours à pizza à puissance maximale sont alignés le temps que 600 pizzaioli façonnent leurs pizzas dans l’espoir de remporter le trophée Caputo. Le chef derrière les recettes de Morso Pizzéria & Alimentari, Mirko D’Agata, a participé dans les catégories romaine et napolitaine. Après 10 heures d’attente pour connaître les résultats, c’est la pizza al taglio Pancetta Coppata,qui figure sur le menu de la nouvelle pizzeria Morso, une pizza dont la fermentation est très lente, qui a séduit les juges. Il faut dire que le chef à un parcours qui ne laisse pas de doute. Responsable de la fameuse pizzeria Bottega Laval, puis à l’extraordinaire boutique gourmande Arte et Farina, voilà ce qui explique tout. Aujourd’hui, il est chef exécutif du groupe pizzeria no 900.

Information : https://no900.com

8 ) Le Jolivent est vraiment joli.

Courtoisie

Le Jolivent, une de mes auberges préférées au Québec devient, avec les nouveaux propriétaires, Le Domaine Jolivent. Véritable hôtel de charme lové au cœur de la luxuriante région Lac-Brome, Le Domaine Jolivent vous propose 12 élégantes chambres d’un confort raffiné ainsi qu’un chaleureux bar-lounge près du foyer et

de son escale gourmande, le restaurant Alizé. En cuisine, on retrouve le chef Jean-Marc Faucheux, ancien chef-propriétaire du restaurant Chez Faucheux de Granby, un chef sérieux, qui aime le travail bien fait. Le Domaine Jolivent est une destination en soi. Pour une escapade romantique ou pour déconnecter du quotidien, les activités à faire sur la propriété de 112 acres ne manquent pas. Une piscine semi-olympique détend les clients pendant la belle saison tandis que les cinq kilomètres de sentiers pédestres et le petit lac privé où ils peuvent se promener en chaloupe, leur permettent de s’imprégner de la nature. Le majestueux Lac Brome est également accessible par un quai privé. Certains soirs, des musiciens viennent égayer les soirées au bord du feu. Pour ceux en quête de relaxation, des massages sont offerts sur place, sur réservation. Une auberge bien dans son temps, avec un bien joli vent.

Domaine Jolivent

667 chemin Bondville

Foster

J0E 1R0

Téléphone : 450-243-4272

Pour information : jolivent.ca

9) Landish, collation santé.

Courtoisie

Une jeune compagnie québécoise qui propose des barres protéinées originales et poudres protéinées obtient un succès incroyable sur le marché international.

Les barres protéinées fonctionnelles Landish contiennent très peu de sucre (trois fois moins que les barres conventionnelles), elles sont sans gluten, sans produits laitiers, ni noix, ni arachides. Les barres protéinées au Champignon reishi, soutien au système immunitaire, sont offertes dans deux saveurs, chai vanille et chocolat-espresso. Les barres protéinées Spiruline, microalgue

bleu-vert contenant beaucoup de nutriment, sont offertes dans deux saveurs, vanille-noix de coco et double chocolat.

Les barres protéinées Poudre de grillon, oui oui, poudre de grillon, connue pour son apport en protéines complètes avec les neuf acides aminés essentielles et en vitamine B12, un profil qui lui donne un caractère de substitut nutritionnel à la viande. Elles sont offertes en deux saveurs, menthe-chocolat et pomme-cannelle. Les barres se conservent jusqu’à neuf mois dans un endroit frais et sec ou au réfrigérateur. Tous les produits Landish sont vendus sur le site web de l’entreprise ainsi que dans les huit marchés Avril répartis sur le territoire québécois et aux Fermes Lufa. Prix de détail suggéré pour une barre de 50 g.