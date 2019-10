Séjour paisible en Estrie à La Chaumière en pain d’épice

Calme, confort et accueil chaleureux décrivent à merveille La Chaumière en pain d’épices. Un gîte plein d’authenticité où la nature reste apaisante.

On se croirait dans le conte Hansel et Gretel à La Chaumière en pain d’épices de Claudine Trudel à Way’s Mills, dans les Cantons de l’Est. La vaste maison en bois rond parée de jolies couleurs fait sourire ses invités avec son nom évocateur qui nous replonge dans notre enfance. Aux murs et aux plafonds, des essences de cerisier, de pin, de chêne et de cèdre décorent avec un souci du détail mariant à la fois l’exotisme et le rustique. L’endroit est parfait pour aspirer au calme et à la paix.

Vastes chambres

L’établissement, en activité depuis 19 ans, offre deux grandes chambres. La chambre au piano et La chambre au pignon disposent chacune d’une toilette et d’un lavabo, mais elles se partagent une salle de bain avec douche, spa et sauna.

Photo courtoisie

La première présente une immense chambre dont les murs en bois rond créent un cachet rustique et chaleureux. Qu’on utilise ou pas le piano à queue, la pièce a du charme. Le grand lit douillet avec sa couette en duvet est agréable pour la nuit alors que la sieste se savoure dans le hamac suspendu entre deux murs. Le coin salon, avec un poêle à bois et ses deux fauteuils, reste indiqué pour les soirées fraîches d’automne.

Photo courtoisie

Quant à La chambre au pignon, elle est accessible par un escalier en fer forgé en colimaçon et répartie sur trois paliers. On traverse d’abord la bibliothèque garnie de bouquins et la toilette, puis le salon avec son foyer. Ce dernier dispose d’un divan-lit pouvant accueillir deux enfants. Enfin, la chambre principale est baignée de clarté grâce à son plafond cathédrale et son généreux puits de lumière. Le lit double y est confortable et le décor moderne parfaitement harmonisé de bois d’origine et d’une couleur pâle, créant ainsi une pièce empreinte de tranquillité.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 110 $ incluant le déjeuner (deux nuits minimum exigées).

Services

L’hôtesse sert le déjeuner mettant en valeur des produits locaux à 9 h, pas avant ! Un rangement sécuritaire est fourni pour les vélos. On bénéficie de peignoirs pour se rendre à la salle de bain. On accède à un réfrigérateur, à la cuisine, et à un barbecue pour cuisiner.

Activités sur place

Le vaste domaine propose des sentiers champêtres de même que des sous-bois. Le lac est un havre de paix, on s’y recueille et on fait un feu de camp en soirée.

Activités tout près

On gare la voiture au parc Découverte nature pour emprunter à pied le sentier des Moulins jusqu’au village de Baldwin et au sentier du mont Pinacle (10,5 km aller-retour).

Coordonnées

La Chaumière en pain d’épices

1488, chemin Ballbrook

Way’s Mills (Québec) J0B 1C0

Téléphone : 1 866 276-2686

gite-chaumiere.com