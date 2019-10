Singh continue d’attaquer Trudeau sur la réconciliation avec les autochtones

Jagmeet Singh a promis d’allonger tout le financement nécessaire à un traitement adéquat des eaux dans les communautés autochtones, samedi, au lendemain de l’annonce du gouvernement sortant de Justin Trudeau qu’il allait contester un jugement favorable à des Premières Nations.

«Ce dont M. Trudeau et M. Harper ont manqué est de faire de [l’assainissement de l’eau] une priorité. Si nous en faisons une priorité, cela peut être fait», a lancé le chef néo-démocrate en s’engageant à avoir ce «courage».

M. Singh était de passage dans la communauté autochtone de Grassy Narrows, dans le nord-ouest de l’Ontario, aux côtés du chef de cette Première Nation et candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour la circonscription de Kenora, Rudy Turtle.

L’eau de la communauté a été contaminée au mercure, il y a 50 ans, et de nombreux résidents accusent les libéraux de Justin Trudeau de n’avoir rien fait pour venir en aide à ceux qui souffrent encore des conséquences d’un empoisonnement.

Le chef du NPD assure qu’il n’hésitera pas à financer le centre de traitement réclamé par la communauté de Grassy Narrows et qui coûterait plus de 88 millions $.

La communauté n’est pas arrivée à s’entendre sur ce dossier avec Ottawa dans le premier mandat du gouvernement Trudeau.

Le chef Turtle estime que les libéraux ont usé de «tactiques» pour faire traîner les choses plutôt que de passer à l’action sur plusieurs fronts dans leur relation avec les autochtones.

«Ils disent qu’ils veulent la réconciliation et, quelques semaines plus tard, ils la contestent [en justice]. On dirait qu’ils s’engagent sans s’engager», a dit le candidat néo-démocrate, en faisant référence à la décision d’Ottawa d’en appeler d’un jugement sur l’indemnisation d’enfants autochtones.

Vendredi, le fédéral annonçait qu’il contesterait la décision du Tribunal canadien des droits de la personne exigeant qu’il verse 40 000 $ à chaque enfant autochtone qui a dû s’éloigner de sa famille puisqu’il n’avait pas accès à des services d’éducation convenables dans sa communauté.

Le chef libéral n’a pas tardé à faire valoir qu’il souhaitait revoir le montant de l’indemnité et qu’il avait besoin de plus de temps pour mener les discussions à cet effet.

«Nous sommes d’accord avec le tribunal qu’on a besoin de compenser ceux qui ont été blessés par ces politiques, a dit M. Trudeau vendredi. C’est un principe que ce gouvernement a toujours accepté et qu’on a mis en œuvre sur la question des pensionnats, sur celle des relocalisations forcées ou sur la question de la rafle des années 1960.»

M. Trudeau n’avait pas d’activité de campagne samedi.