Suis-je trop exigeante envers lui ?

J’ai 41 ans et mon copain 38. Quand on s’est connus il y a trois ans, on sortait tous deux d’une série de relations amoureuses plutôt difficiles. On croyait l’un et l’autre avoir enfin trouvé la bonne personne cette fois-ci, puisqu’on se ressemblait sur plusieurs points. On a mis quand même quelques mois avant de se décider à faire maison commune pour être bien certains qu’on était totalement compatibles.

Dès le départ, je lui avais signifié mon envie d’avoir des enfants, alors que lui n’était pas totalement certain d’en vouloir, vu que ça n’avait jamais fait partie de ses priorités. Mais peu à peu, il a apprivoisé l’idée, et, depuis un an, on fait des essais en ce sens. Jusqu’à maintenant, rien ne se passe, et ça m’inquiète un peu vu mon âge. Tout à coup, je ne pourrais pas y parvenir naturellement ? Je sentais donc une certaine urgence à consulter, mais lui s’y refusait.

Ce qui fait que depuis six mois, on a de fréquentes disputes à ce sujet et que ça commence à se répercuter sur la qualité de notre relation. Il a fini par accepter de venir avec moi en clinique de fertilité, mais dès la première rencontre, il a décidé de laisser tomber. Ça a créé un gros clash entre nous deux. Je ne le sens pas prêt à faire tous les efforts pour avoir un enfant, et ça me blesse, vu que j’avais annoncé mes couleurs dès le début.

La semaine dernière, alors que nous abordions une énième fois ensemble le sujet, il s’est enfin confié sur son enfance difficile. Jamais il ne m’avait parlé de ça avant. Il n’a pas connu son père, et l’homme qui l’a élevé, soit celui qu’il m’avait présenté comme étant son père, l’a adopté quand il s’est mis en ménage avec sa mère. Il a aujourd’hui une bonne relation avec cet homme qu’il respecte, mais s’est toujours demandé si les instincts délinquants qui ont marqué son adolescence et le début de son âge adulte ne seraient pas un héritage de son père biologique.

Comme sa mère refuse toujours de lui donner des indices sur ce dernier, que son cœur balance au sujet de la paternité et que, moi, j’entends de plus en plus sonner mon horloge biologique, je ne sais plus quoi penser. Je sens que je ne peux plus insister pour la clinique de fertilité et, en même temps, je sens que je devrais le faire pour m’assurer d’avoir au moins un enfant avant l’âge de 45 ans.

Pas besoin de vous dire que nos relations sexuelles ont perdu une grande partie de leur charme et que je me demande même si notre état mental à tous deux n’est pas à l’origine de nos problèmes. Honnêtement, Louise, j’ai peur pour mon couple. Penses-tu que mon insistance va le faire décrocher de moi ?

Encore amoureuse

Il semble que l’idée d’être père perturbe votre conjoint. Certainement assez pour le mettre en position de défense, et pis encore, mais peut-être mieux ultimement, en position de vous révéler un secret qu’il avait gardé pour lui jusqu’à présent. Il se peut que son histoire familiale et le mutisme de sa mère à ce sujet le dérangent assez pour mettre en péril sa propre paternité. Mais ce n’est pas une raison pour abandonner la partie, vu qu’il a enfin décidé de s’ouvrir à vous à propos de son secret.

Il serait important de laisser aller un peu de tension en ne vous braquant pas. Même si votre horloge biologique sonne, ne la laissez pas vous faire dévier d’un trajet qui s’annonçait prometteur pour vous. Donnez un peu de temps à ce garçon pour apprivoiser l’idée de construire une famille en cessant de vouloir brusquer la nature alors que vous avez encore du temps devant vous, et amenez-le à s’ouvrir encore plus sur ses désordres intérieurs.