Un œil au beurre mauve

L’expérience Kirk Cousins bat toujours son plein au Minnesota, mais à chaque semaine qui passe, le quart-arrière semble de plus en plus ébranlé, dans les câbles, sans défense. Les Vikings ont construit un alignement prêt à passer le K.-O. maintenant, mais plus que jamais, l’acquisition à fort prix de celui qui devait leur procurer le titre tant attendu semble se transformer en œil au beurre mauve pour l’organisation.

Depuis son arrivée chez les Vikings la saison dernière, Cousins n’est pas un mauvais quart-arrière. La saison passée, avec 30 passes de touché et 10 interceptions, il a souvent bien paru. Vous pouvez écouter le balado de La Zone payante ci-dessous

Sauf qu’en lui consentant un contrat entièrement garanti de 84 millions sur trois ans, les Mauves souhaitaient mettre la main sur un quart-arrière dont l’excellence ne fait aucun doute. Et pas un quart-arrière qui est, tout simplement, pas mauvais.

C’était connu lorsqu’il évoluait à Washington auparavant, Cousins éprouvait de la difficulté à gagner les gros matchs critiques. Le genre de match qu’un quart-arrière doit gagner contre un féroce rival de division. Ou le match qui permet à son équipe d’entrer en séries en cas de victoire. Ou encore le match à heure de grande écoute qui permet à l’équipe de passer un message clair au reste de la ligue.

Des responsabilités

Cousins, la saison dernière, a montré un ridicule dossier de 1-6 face aux équipes qui ont bouclé la saison avec une fiche gagnante. Coïncidence ? La fiche en carrière de Cousins face aux équipes qui ont bouclé leur saison avec une fiche gagnante «s’élève» à 5-27.

Face à des clubs comme les Bears, qui appliquent avec férocité et constance la pression sur le quart-arrière, Cousins perd tous ses moyens et son regard de chevreuil égaré sur l’autoroute n’instaure pas le moindre optimisme dans le caucus.

Certains diront que la ligne offensive des Vikings, qui pose toujours problème malgré les améliorations apportées durant la saison morte, ne donne pas les meilleures chances à Cousins de se faire valoir.

Soit, mais celui qui est payé pour être le chef d’orchestre de l’attaque ne fait pas preuve d’une grande présence d’esprit dans sa pochette et répète les fausses notes en échappant le ballon dans des situations de jeux critiques.

La faute à qui?

En quatre matchs cette saison, Cousins n’a lancé que 99 passes, comme quoi on ne souhaite plus placer l’attaque entre ses mains. L’an passé, l’entraîneur-chef Mike Zimmer a viré son coordonnateur offensif en cours de saison sous prétexte que le jeu aérien était trop présent dans le plan de match.

Cette saison, on a entouré Cousins d’un coordonnateur et d’un conseiller offensif en Kevin Stefanski et Gary Kubiak, pour le rendre plus confortable dans le système.

Cousins est doté de solides armes en Adam Thielen, Stefon Diggs, Kyle Rudolph et Dalvin Cook. Il n’y a aucune raison que l’attaque aérienne stagne.

Les Vikings craignent de voir Cousins passer le ballon et ses receveurs sont malheureux comme les pierres, au point où Stefon Diggs aurait réclamé un échange.

La situation est pour le moins étrange, car les Vikings ont déboursé le gros prix pour Cousins, sachant pourtant que Mike Zimmer est un entraîneur qui affectionne avant tout la course. Pourquoi donc avoir investi autant ?