Vague de nominations

ComediHa! m’annonce qu’elle renforce son équipe de direction en confiant de nouvelles responsabilités à trois membres importants de son organisation. C’est ainsi que Josée Charland, à l’emploi de ComediHa! depuis 2014, a récemment été nommée vice-présidente – gérance. Travaillant chez ComediHa! depuis 2014, Lenny Jo Goudreau agira désormais à titre de vice-président – télévision et Alexandre Avon s’est vu confier le rôle de vice-président – ventes.

Les anciens et anciennes (retraités) du magasin Sears, Place Fleur de Lys (012) et du Centre de service Sears (052), se réunissent tous les ans, et ce depuis 27 ans. La prochaine rencontre est prévue le mardi 8 octobre au Buffet des Continents de l’arrondissement Charlesbourg. Nicole Godin, la présidente, attend tout son monde pour 17 h 30.

Noces de palissandre Photo courtoisie

C’est entouré de leur famille que Françoise Gingras et Gaston Beaumont, de Québec, ont célébré récemment leur 65e anniversaire de mariage lors d’un dîner à l’Aquarium du Québec. Ils s’étaient mariés le 13 septembre 1954, deux ans, jour pour jour, après leur rencontre. Ils habitent toujours sur la ferme familiale, dans le Rang des Beaumont, non loin de l’Aéroport international Jean-Lesage. Félicitations.

Déjà 1 an Photo courtoisie

Le Salon Dante, coiffure pour hommes, situé au centre commercial Place Saint-Louis-de-France, sur le chemin Saint-Louis dans l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, existe depuis presque 50 ans. Toutefois, Danielle De Vito, la nouvelle propriétaire, a célébré le 1er anniversaire de son salon le 1er octobre dernier. On y retrouve une équipe de 3 coiffeurs et coiffeuses d’expérience dont Yvon Bergeron, un excellent barbier. Sur la photo, Danielle De Vito (à gauche) est accompagnée de Louise Denis, aussi coiffeuse.

Sept couples joselois Photo courtoisie

La communauté de Saint-Joseph-de-Beauce a souligné, le 22 septembre dernier, les 55 ans de mariage de sept couples de l’endroit. Les Joselois sont les habitants de Saint-Joseph-de-Beauce. Sur la photo, de gauche à droite, 1re rangée : Paul-André Giguère et Lucille Lagueux, Thérèse Beaulieu et Auguste Bisson en compagnie du vicaire Dominic LeRouzès. 2e rangée: Ginette Beaulieu, François Vachon et Madeleine Lessard. 3e rangée : Yvon Larochelle, Raymonde Poulin et Jean-Marie Lambert; Nicole Latulippe et Jean-Guy Giguère; Jean-Louis Lessard et Odile Jacques.

65 ans de mariage Photo courtoisie

Bravo à Yolande Jacques et Roland Bilodeau (photo), de Saint-Sylvestre (Lotbinière), qui célébreront officiellement demain, dimanche, leurs noces de palissandre. Le couple, marié le 6 octobre 1954 à l’église de Saint-Elzéar (Beauce) a eu 4 enfants (Sylviane, Daniel (décédé), Mario (Guylaine) et Michel (Ginette) et a 5 petits-enfants (Annick, Carl-André, Charles-Eric, Fabrice et Malorie).

Anniversaires Photo courtoisie