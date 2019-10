[PHOTOS] Voici les pires cours d'école à Montréal, à Laval et à Longueuil

Le Journal vous présente les meilleures et les pires cours d’école selon les évaluations réalisées dans cinq grandes villes de la province: Montréal, Laval, Longueuil, Québec et Lévis. Le nombre d’écoles peut varier d’une ville à l’autre, puisque plusieurs cours de récréation peuvent avoir obtenu le même score. Des cours d'école n'ont pas été évaluées parce que des travaux étaient prévus cet été ou s'y déroulaient lors de notre passage.

Voici les pires cours d'école à Montréal, à Laval et à Longueuil.

Montréal

3e position (27%)

École Camille-Laurin

Photo Roxane Trudel

Michelangelo International Elementary School

Photo Roxane Trudel

École Notre-Dame-de-Fatima

Photo Roxane Trudel

2e position (23%)

École Saint-Gabriel-Lalemant, annexe

Photo Daphnée Dion-Viens

Lorsqu’elle était à la garderie, la petite Adriana avait l’habitude de s’amuser à l’extérieur dans des modules de jeu et de petites cabanes en bois. L’élève de maternelle 4 ans joue aujourd’hui dans une cour d’école mal en point.

École Marc-Aurèle-Fortin, annexe

Photo Roxane Trudel

1re position (20%)

École des Nations

Photo Roxane Trudel

Laval

3e position (33%)

École du Boisé (nouvelle école de Vimont-Auteuil)

Photo Roxane Trudel

La cour de récréation d’une école flambant neuve, à Laval, est un immense désert d’asphalte, sans verdure, ni banc, ni ombre, entourée d’une immense clôture métallique.

2e position (27%)

École L’Envolée

Photo Roxane Trudel

1re position (20%)

École Jean-XXIII

Photo Roxane Trudel

Longueuil

3e position (43%)

École Adrien-Gamache

Photo Roxane Trudel

École Gentilly

Photo Roxane Trudel

2e position (33%)

École Lionel-Groulx

Photo Roxane Trudel

1re position (20%)

École Paul-De Maricourt

Photo Chantal Poirier

Avec son asphalte craquelé, ses mauvaises herbes et ses clôtures métalliques rouillées, la cour de l’école Paul-De Maricourt, à Longueuil, est l’une des pires que Le Journal a visitées.

Montréal: les cours d’école les moins vertes mais les mieux entretenues

Même si c’est à Montréal que la moyenne des notes obtenues est la plus basse, c’est aussi dans la métropole que l’on retrouve les cours d’école les mieux entretenues (moyenne de 2,12 sur 3). À la Commission scolaire de Montréal, on indique avoir récemment multiplié les travaux de rénovation: deux cours d’école sur trois ont fait l’objet de mesures d’embellissement ou de travaux majeurs au cours des 10 dernières années. Par contre, c’est à Montréal que l’on retrouve le moins de verdure dans ces espaces de jeu (moyenne de 1,18 sur 2).

La région de Québec devance celle de Montréal

Les cours d’école de Québec et de Lévis obtiennent de meilleurs résultats globaux que celles de la grande région de Montréal (69% contre 62%). Dans la région de la capitale, les cours visitées étaient souvent plus vertes et mieux équipées que celles situées dans la métropole ou en périphérie, où les espaces de jeu vides sans modules de jeu ou équipements sportifs étaient plus fréquents.

Longueuil et Lévis: les cours d’école les plus vertes

Les villes de Longueuil et de Lévis peuvent se vanter d’avoir les cours d’école les plus vertes, avec une note moyenne de 1,62 sur 2 pour ce critère. Sans surprise, le gazon et les arbres étaient davantage présents en banlieue qu’en ville. Les cours sont généralement plus grandes en banlieue, si bien que la verdure résiste probablement mieux au piétinement quotidien de centaines d’écoliers.