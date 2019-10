Voici 15 activités (à part cueillir des pommes) à faire à Québec cet automne

L’automne, c’est la saison des belles couleurs et des feuilles qui font «scroutch-scroutch» sous nos pieds. À Québec, plusieurs activités vous permettront de profiter pleinement de l’air frais ou de vous blottir au chaud à l’intérieur. Voici quoi faire cet automne!

Voir un bon spectacle de musique

L’automne s’annonce musicalement intense à Québec. Les nombreuses salles de spectacle de la ville nous offrent l’occasion de plonger dans la nostalgie, de voir des tournées grandioses et de découvrir de nouveaux artistes.

Pour les détails, cliquez ici.

Admirer les belles couleurs

L’automne, c’est la saison préférée de plusieurs amoureux de plein air. Pour les randonnées pédestres en forêt, plusieurs endroits sont à ne pas négliger... Le Mont-Sainte-Anne, le parc national de la Jacques-Cartier, le parc du Mont-Wright, etc.

Se baigner au Bora Parc

Pour se faire croire que l’été n’est pas encore terminé, il n’y a pas mieux que le Bora Parc, qui vous offre plus de 102 000 pieds carrés de plaisir: piscine à vagues, glissades d’eau, vague de surf et bien plus.

Pour les détails, cliquez ici.

Jouer au Méga Parc

Avec les 52 millions de dollars investis pour le pomponner, le Méga Parc des Galeries de la Capitale nous offre maintenant 18 manèges, dont 14 nouveaux. Grande roue, tyrolienne, patinoire, carrousel, montagne russe, salle d’arcades... trois étages de plaisir.

Pour les détails, cliquez ici.

Aller voir un spectacle d’humour

À Québec et dans les environs, nous sommes choyés par le nombre de soirées réservées à l’humour. Au cours de l’automne, plusieurs bars nous proposent des soirées drôles et amusantes où vous pourrez découvrir des spectacles en rodage et des humoristes de la relève.

Pour les détails, cliquez ici.

Une visite au musée

Musée national des beaux-arts du Québec

Murmures propose un éveil au travail de l’architecte. À travers quatre zones interactives, les enfants pourront s’ouvrir au vocabulaire et aux outils des artisans en architecture. (Jusqu’au 17 novembre)

Musée de la civilisation

La révolution numérique bouleverse nos vies. La tête dans le nuage, une exposition immersive et ludique qui inspire, effraie et déstabilise. (Du 28 novembre au 3 janvier)

Louer un canot ou un kayak

Le Marais du Nord vous permet d’accéder à plusieurs kilomètres d’eau calme sur la rivière des Hurons et le lac Saint-Charles. Des canots, des kayaks simples et un kayak double sont à votre disposition pour une demi-journée ou une journée complète.

Pour les détails, cliquez ici.

Voyager à la Salle Albert-Rousseau

Avec ses ciné-conférences, la Salle Albert-Rousseau nous fait voyager à travers le monde. Les 20 et 22 octobre, partez à la conquête de l’Islande et découvrez sa nature saisissante, ses reliefs sauvages et ses habitants sympathiques.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Une randonnée à vélo automnale

La magnifique ville de Québec offre près de 400 km de piste cyclable. Parmi les trajets coup de cœur des résidents, il y a le Corridor du Littoral en bordure du fleuve Saint-Laurent, la piste Jacques Cartier/Portneuf, le Corridor des Cheminots et l’île d’Orléans.

Aller se faire tatouer

Une idée de tatouage vous trotte dans la tête depuis longtemps? Inspirez-vous de l’article «10 tatoueurs populaires de Québec» pour parfaire votre idée, pour trouver l’artiste qui réalisera votre projet, ou encore, pour vous inspirer une création que vous porterez fièrement le reste de votre vie.

Rendez-vous avec les fantômes

Les Promenades fantômes

Une fois la nuit tombée, laissez-vous habiter par l’atmosphère de la ville de Québec et ses légendes et histoires qui donnent le frisson. À travers de sombres récits, découvrez les exécutions, les arrestations et les crimes qui se sont déroulés dans le Vieux-Québec. Plusieurs parcours et forfaits sont offerts.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Visites fantômes de Québec

Les rues pavées de pierres et les anciens bâtiments sont la scène de départ pour une expérience vraiment unique. Quatre-vingt-dix minutes d’histoires fascinantes, toutes vraies et ayant été recueillies à la bibliothèque nationale d’Ottawa. Des histoires de meurtres, d’exécutions, de mystères et de fantômes, vieilles de 400 ans.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Marché aux puces de Québec

Tous les dimanches, jusqu’au 13 octobre à ExpoCité, le Marché aux puces de Québec nous fait profiter du plus grand marché aux puces en plein air de Québec. L’endroit idéal pour faire des trouvailles uniques et surtout, à prix d’ami.

Plus de détails, cliquez ici.

De l’impro pour tous

La Ligue d’improvisation de Québec vous donne rendez-vous tous les mardis, dès 20 h, au Palais Montcalm pour des soirées drôles, spontanées et éclatées.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Vous inscrire à des cours

La programmation automne-hiver 2019-2020 des activités et des cours offerts par la Ville de Québec vous propose plusieurs choix. Activités sportives et artistiques, scrabble, cours de langues et bien plus. L’offre de cours est vaste et s’adresse aux débutants comme aux initiés.

Pour plus de détails, cliquez ici.

S’entraîner différemment

Voici des idées d’endroits, à Québec et dans les environs, où vous pourrez vous remettre en forme. Des concepts originaux et des centres d’entraînement différents et motivants.

Pour plus de détails, cliquez ici.