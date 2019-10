8 pièces de théâtre à ne pas manquer cet automne à Québec

À Québec et dans les environs, il y a une belle place pour le 6e art cet automne. Plusieurs pièces de théâtre, du dramatique au comique, en passant par l’horreur, nous seront proposées au cours des prochaines semaines. Voici, par salle, ce qui est à ne pas manquer.

Théâtre Périscope

Dévoré(s) se déroule le jour de l’Halloween. Dans un monde qui oscille entre le rêve et le cauchemar, une mère, son fils et des amis participent à un jeu de téléréalité dans une maison au cœur d’un quartier résidentiel fantomatique.

Du 29 octobre au 16 novembre

Théâtre du Trident

La duchesse de Langeais (nom du personnage principal et titre de la pièce) vous parle directement, à cœur ouvert, de tout et de tout le monde. Un langage coloré et cru. Une pièce de Michel Tremblay.

Du 12 novembre au 7 décembre

Théâtre La Bordée

Hope Town nous transporte en Gaspésie. Isabelle s’arrête dans un Subway et y découvre son frère, qui était disparu depuis cinq ans.

Du 29 octobre au 23 novembre

Le Diamant

Passagers est une pièce où, le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon de train. Ils racontent leurs histoires faites de fuites et de rencontres.

Du 18 au 20 octobre

Théâtre 1er Acte

Dans la pièce Amour Amour, un groupe d’individus se réveillent dans un lieu aseptisé après avoir perdu toute trace du passé, tout souvenir et toute faculté de communication.

Du 22 octobre au 2 novembre

L’Anglicane

Extras et ordinaires (Every Brilliant Thing) raconte l’histoire d’un homme qui mène une vie plutôt normale à l’exception d’une chose: sa mère a perdu l’appétit pour la vie. Il voudrait souffler les nuages noirs dans ses yeux et rallumer le soleil.

Le 7 novembre

Salle Albert-Rousseau

Tanguy met en avant Édith et Paul Ducas, qui ont tout pour être heureux. Il n’y a qu’une ombre à leur bonheur: comment se débarrasser de leur fils de 30 ans qui ne veut pas quitter la maison familiale?

Les 14 et 15 octobre

Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Les idées lumière est un spectacle où deux amis curieux, dynamiques et à l’imagination fulgurante invitent le public à une grande célébration de la science.

Du 29 octobre au 13 novembre