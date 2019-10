Anthony Mantha s'illustre avec quatre buts

Le Québécois Anthony Mantha a inscrit quatre buts face aux Stars de Dallas, alors que les Red Wings l’ont emporté par la marque de 4 à 3, dimanche soir, à Detroit.

Mantha a déjoué deux fois Anton Khudobin en deuxième période. Quinze secondes après le début du troisième engagement, le Longueuillois a marqué son troisième pour compléter le deuxième tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mantha s’est fait un cadeau en déjouant Khudobin une quatrième fois, avec moins d’une minute à faire à la rencontre. Mantha est devenu le premier joueur des Wings depuis John Sorrell en 1933 à enregistrer quatre buts lors de l’ouverture de la saison à domicile. Mantha compte déjà cinq buts et sept points en deux rencontres depuis le début de la campagne.

Roope Hintz a répliqué deux fois pour Dallas et Tyler Seguin une fois. Ils ont été les seuls à déjouer Jonathan Bernier, qui a terminé la partie avec 19 arrêts.

Une première victoire pour les Islanders

Anthony Beauvillier et Josh Bailey ont tous les deux récolté deux points pour mener les Islanders de New York à leur première victoire cette saison, défaisant les Jets de Winnipeg 4 à 1.

Bailey a inscrit le premier but de la rencontre en deuxième période, aidé de Beauvillier. Le Sorelois a ajouté son grain de sel en fin de match, marquant son premier de la saison régulière. Un autre Québécois, Derick Brassard, a obtenu une mention d’aide sur ce but.

Chez les Jets, Patrik Laine a marqué le premier but de sa saison.

Le gardien Thomas Greiss a bien fait en bloquant 35 lancers pour les Islanders.

Jaccob Slavin complète la remontée des «Canes»

Les Hurricanes de la Caroline ont effectué une belle remontée pour vaincre le Lightning de Tampa Bay 4 à 3 en prolongation, au PNC Arena.

Jaccob Slavin a complété la poussée de trois buts sans réplique des «Canes» en temps supplémentaire.

Après une période de jeu, le Lightning menait 3 à 1, ce qui n’a pas empêché la Caroline de remonter la pente petit à petit. Erik Haula a réduit l’avance en deuxième période en avantage numérique.

Dougie Hamilton, lui aussi avec l’avantage d’un homme, a forcé la prolongation avec un peu plus de sept minutes à faire à la rencontre. Sur le but d’Hamilton, Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov ont amassé une deuxième mention d’aide dans ce match.

Face à son ancienne équipe, le gardien des «Bolts» Curtis McElhinney a connu une bonne performance en repoussant 40 lancers. Son vis-à-vis Petr Mrazek n’a fait face qu’à 13 tirs.