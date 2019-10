Aux écoles de s’en inspirer

L’environnement et l’encadrement, dans lesquels se prennent les récréations à l’école, deviennent plus importants considérant l’obligation faite aux écoles par le ministre de fixer quotidiennement deux périodes récréatives de 20 minutes à l’horaire des élèves.

Malgré les embûches et l’absence d’effets directs sur la réussite éducative, plusieurs écoles s’investissent, à raison, dans l’embellissement de leur édifice et leur aménagement extérieur.

Je me rappelle de ce directeur qui n’avait de fin d’améliorer les conditions physiques des écoles dans lesquelles il œuvrait. J’ai plus particulièrement en tête cette école secondaire de la Rive-Sud de Montréal située en milieu défavorisé, qu’il avait fait repeindre, et dont il avait fait cirer les parquets au point de pouvoir s’y mirer comme dans un miroir. Elle est passée d’une école repoussoir à une école que les élèves étaient fiers de fréquenter. Le changement a même eu un impact sur leur sens civique. La récréation est à l’élève ce que la pause est au travailleur comme détente. Cependant, cela n’empêche pas de la situer dans le continuum éducatif avec un environnement qui favorise des activités rehaussant les responsabilités civiques de l’élève et sa conscience d’autrui.