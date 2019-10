Barrage routier sans accro au PEPS

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a effectué une opération de dépistage pour contrer l’alcool et la drogue au volant, dimanche, dans l’arrondissement Sainte-Foy—Sillery-Cap-Rouge. À la sortie du match de football du Rouge et Or au PEPS de l’Université Laval, 725 conducteurs ont été vérifiés.

Deux sites ont été ciblés pour les barrages soit le secteur de la terrasse et celui de l’avenue du Séminaire. De toute la durée de l’opération, soit de 15h à 17h, seulement six tests de dépistages ont été réalisés et ils se sont tous révélés négatifs.

« Seulement un constat au code de la sécurité routière a été délivré, ainsi que quelques avertissements. Rien en lien avec l’alcool ou la drogue au volant. » a précisé le lieutenant Patrick Shallow du SPVQ.