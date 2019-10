Cirque du Soleil: Les femmes à l’avant-plan

Avec à sa tête un trio entièrement féminin, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, qui sera présenté sous chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal à compter du mois d’avril, fera une place plus grande que jamais aux femmes.

La directrice de production Lucie Janvier, la directrice de création Chantal Tremblay et la metteure en scène de renommée internationale Es Devlin, qui en sera à sa première collaboration avec le Cirque du Soleil, ont d’ailleurs pris soin de sélectionner le plus d’acrobates féminines possible. Seize des quarante-huit artistes, soit un tiers, seront des femmes.