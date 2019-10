Dans nos archives: l’Ordre du temple solaire faisait ses premiers massacres

Il y a 25 ans, en septembre et octobre 1994, une série de meurtres et de suicides au sein de la secte de l’Ordre du temple solaire secouait le Québec, la Suisse et la France.

Entre l’automne 1994 et le printemps 1997, 74 personnes liées à la secte sont mortes.

Le 30 septembre 1994, à Morin-Heights, cinq cadavres ont été découverts dans un chalet à la suite d’un incendie criminel.

Quelques jours plus tard, le 6 octobre 1994, Le Journal de Québec titrait en grosses lettres rouges sur sa première page : « L’Apocalypse pour 48 membres. Suicide collectif », le tout appuyé par une photo troublante de plusieurs corps enveloppés dans des sacs mortuaires sur un terrain en Suisse.

Le 16 décembre 1995, d’autres cadavres sont ensuite découverts dans le Vercors, en France. Enfin, en 1997, cinq membres de l’Ordre du temple solaire (OTS) sont retrouvés morts dans Portneuf.

Les victimes étaient toutes liées à la secte de l’OTS, qui regroupait quelques centaines d’adeptes.

Les massacres ont été terribles. À Salvan, par exemple, une commune suisse du canton du Valais, des traces de poison à base de plusieurs produits ont été retrouvés dans l’organisme des victimes. À Cheiry, dans le canton de Fribourg, d’autres victimes sont mortes d’une ou de plusieurs balles dans la tête ou étouffées par un sac plastique.

L’Ordre du temple solaire a été fondé en 1984 à Genève par Luc Jouret et Jo Di Mambro. Cette tragédie hors norme a fortement stimulé la lutte contre les sectes, notamment en France.

Le Journal ébranlé

Ce drame a également fortement ébranlé la salle de rédaction du Journal de Québec. Stupeur, incrédulité et désarroi ont envahi plusieurs employés.

La journaliste Joce-Lyne Grand’Maison était au nombre des victimes de la tragédie de l’OTS. Elle séjournait alors en Suisse depuis une semaine et demie, selon les archives. La Sûreté du Québec a confirmé à l’époque qu’elle a péri dans un des chalets incendiés.

Photo d'archives

La journaliste affectée au secteur municipal était à l’emploi du quotidien depuis dix ans. Personne ou presque ne se doutait de son implication dans la secte. Son mari n’était pas membre du groupe. « Même 25 ans après, ce n’est pas facile », a-t-il simplement mentionné.

Un collègue envoyé spécial en Suisse avait même identifié son corps à l’Institut médico-légal.

– Texte et recherche : Jean-François Racine et Stéphane Doré