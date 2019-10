Darien Kielb se charge des Sea Dogs

En plus de Kielb, Félix Bibeau a contribué offensivement avec un but, son premier de la saison, et trois passes. Colton O’Brien et Nathan Gaucher, avec leur premier but dans la LHJMQ, et James Malatesta ont aussi marqué pour les Diables rouges, tandis que Nicolas Guay, Nicholas Deakin-Poot (2), Brady Burns et Jérémie Poirier ont assuré la réplique pour les Sea Dogs.