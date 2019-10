La combinaison les superpositions et l’entre-saison

Pièce incontournable des dernières années, la combinaison s’est une fois de plus imposée cet été et pourra très bien vous accompagner dans votre transition vers les mois plus froids. Il vous suffira de prendre exemple sur les adeptes de ce vêtement. Surtout que les designers lui confèrent un autre élan en l’association à des pulls en laine fine, des chemises ou des vestes coordonnées. Ce nouvel intemporel, évoluant entre le chic et l’utilitaire, se décline pour tous les goûts : denim, carreaux, cuir, patchwork, orné d’écussons, etc. On se rappelle qu’il est permis de roulotter l’ourlet du pantalon et de retrousser les manches pour alléger la silhouette.

Voici quelques pistes pour repérer à votre tour un morceau pour suivre la tendance :

Photo AFP Alors que le designer Michael Kors a présenté sur la passerelle sa combinaison avec une chemise et un foulard coordonné, Natalia Dyer a préféré l’approche à même la peau. L’idée d’ajouter une chemise n’est pas bête ! Photo AFP Photo AFP

Certaines souriront sûrement à la vue de cette tenue et s’exclameront « j’ai déjà porté ça dans les années 80 ». Et elles auront raison ! Les manches chauve-souris, les poches appliquées, la taille marquée et les boutons pression ne sont que quelques détails sortant tout droit de cette décennie. Sofia Richie incarne bien la réinterprétation de Rebecca Minkoff. Photo AFP

Martha Hunt, l’une des Anges de Victoria Secret, a su injecter une touche sensuelle à sa combinaison Orseund Iris. Son astuce est le mélange de chaussures Belle Époque et d’un bustier affriolant. Photo SplashNews.com

Keke Palmer laisse entrevoir un haut court glissé sous sa combinaison de cuir patchwork Coach. Les accents noirs rehaussent certaines des formes géométriques de la création. Photo courtoisie

Gwen Stefani a cette façon de mixer les pièces hétéroclites, en l’occurrence cette com binaison rouge tomate One Teaspoon coordonnée à un blouson militaire, une besace camouflage et des sans-gêne échiquier. Photo GC Images

Avec sa tignasse ondulée, sa pochette, ses bottillons blancs et sa combinaison Citizens of Humanity déboutonnée, Shanina Shaik fait passer le denim en mode glamour. Remarquez la ceinture qui définit la taille et coupe la silhouette. Photo WENN.com

Christina Hendricks y est allée de la combinaison portée en « solo », par contre la griffe Temperley London avait choisi d’y glisser un col roulé noir. Une approche stylistique à retenir. Photo AFP

Photo courtoisie La combinaison Stella McCartney tie & dye chartreuse se fait hyper cool entre les mains de Tina Kunakey. La mannequin la choisit trop grande et l’ouvre sur un t-shirt, s’assurant de la roulotter pour alléger le tout et enfiler des escarpins. Un coton molletonné à motif graphique remplacera aisément le t-shirt. Photo AFP

Le tailleur est très tendance, mais vous pouvez aussi en donner l’illusion en agençant une veste de la même matière à votre combinaison. Voyez le look réussi et seyant de Nicole Scherzinger en Novis. Photo AFP