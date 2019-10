La fin pour Cabrera?

Si on n’est pas fixé sur le sort de Nacho Piatti, c’est aussi vrai en ce qui concerne l’entraîneur Wilmer Cabrera.

Lors de son point de presse, Cabrera a chanté les louanges de Montréal et de tout ce qu’il aura pu apprendre pendant son séjour dans la métropole.

« J’en connaissais très peu sur l’Impact avant d’arriver, j’étais dans l’Association Ouest, je portais plus attention à mes rivaux d’association.

« J’ai appris beaucoup ici et c’est pourquoi ma venue a été très positive. J’ai aimé apprendre un peu le français, en apprendre plus sur Montréal et le Québec. »