Manifestation contre la loi 21 au Centre culturel islamique

Des manifestants se sont rassemblés au Centre culturel islamique de Québec, dimanche, pour s’opposer à la Loi 21, qui selon eux, s’apparente plus à une « loi anti-tissu ».

Photo Agence QMI, Guy Martel

Sensée assurer la laïcité de l’État, la Loi 21 interdit le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité et aux enseignants. La chroniqueuse de gauche Nora Loreto, qui animait le rassemblement, s’y oppose pourtant fermement.

Photo Agence QMI, Guy Martel

« Ce n’est pas ça la vraie laïcité. Un État laïc ne devrait pas empêcher certaines personnes de porter ce qu’elles veulent. Qu’une policière porte un hijab, par exemple, ça ne change rien, elle reste une policière », a-t-elle lancé.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Porteur de xénophobie

Zahia Sais, l’une des organisatrices de l’événement, déplore le nombre impressionnant de messages haineux que sa communauté a reçu depuis l’instauration de cette loi en juin dernier.

« Depuis que la loi est passée, des propos comme "retournez chez vous", on en entend beaucoup plus », a expliqué celle qui réside au Québec depuis maintenant 13 ans. « On ne désigne plus une personne de ma communauté par ce qu’elle est, une enseignante par exemple, mais par ce qu’elle porte. »

De son côté, Maryam Bessiri a voulu rappeler aux militants qu’en période d’élection fédérale, il faut s’intéresser à la politique pour faire valoir ses droits. Elle a également appelé à la patience quant au mandat du premier ministre François Legault.

« Il n’y a aucun parti politique qui peut rester indéfiniment au pouvoir. Il n’y a aucune mesure discriminatoire comme celle-ci qui ne peut être renversée éventuellement. »

Des rassemblements comme celui-ci avaient également lieu à Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Des gens provenant de toutes les religions étaient invités à se présenter en portant un symbole religieux et en arborant le macaron « Non à la loi 21 ».