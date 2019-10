Marie-Chantal Lepage et l’art de la perfection

Après avoir remporté plusieurs concours au Québec et au Canada, Marie-Chantal Lepage a été recrutée par les délégations du Québec à l’étranger. La première mission a lieu au Japon, pendant un mois, et dans l’un plus grands hôtels de Tokyo, ce qui n’était pas habituel pour une femme. Malgré le stress, tout s’est très bien déroulé, tant et si bien que le premier ministre du Québec de l’époque, Lucien Bouchard, lui a demandé de devenir ambassadrice des produits du Québec à l’étranger. « Ça m’a amenée à aller à Chicago, à Beyrouth, au Mexique, à Paris, à plusieurs endroits, toujours dans le but de faire rayonner la cuisine du Québec, et les produits surtout. » Elle en a rapporté tout un bagage d’expériences et de nombreuses anecdotes. Au Liban notamment, un pays alors ravagé, on l’a prise pour une Libanaise qui avait un faux passeport et on ne voulait plus la laisser partir.