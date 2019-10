Photos souvenirs: Hélène Bourgeois Leclerc

En 2003, il y a déjà 16 ans, la comédienne dans la peau de la naïve Josée Rivard épousait son amoureux de l’écran, l’infidèle Éric (Claude Legault) dans le téléroman Annie et ses hommes, qui fut l’un des grands succès de TVA. Ce rôle aux côtés de Guylaine Tremblay et Denis Bouchard, les adorés Annie et Hugo, valut à Hélène Bourgeois Leclerc plusieurs nominations.