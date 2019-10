«Toute l’équipe a montré du caractère» -Max Domi

Le CH a repris vie en troisième période après des changements de trios apportés par Claude Julien où il a notamment réuni Max Domi à Jonathan Drouin et Paul Byron.

« Toute l’équipe a montré du caractère. Mais c’est vrai que Jo était très intense. Nous n’étions pas bons pour les deux premières périodes, mais nous avons rebondi en troisième. Jo parlait beaucoup au banc en troisième, il restait positif. Il terminait aussi ses mises en échec. Quand un joueur aussi talentueux s’implique autant physiquement, il envoie un message à toute l’équipe. »

– Max Domi

Jonathan Drouin a marqué le deuxième but des siens pour ouvrir la porte à une remontée. Avant ce jeu, le numéro 92 a frappé quelques joueurs des Maple Leafs.

« Il y avait de la frustration, mais j’ai sorti mes émotions pendant le match. Je me sentais encore plus impliqué. J’ai gagné des batailles importantes. Si je peux faire ça tous les soirs, je serai bien heureux. »

– Jonathan Drouin

Jeff Petry a inscrit un rare but sur un tir de punition après le bâton lancé par Kasperi Kapanen.

« Je ne m’exerce pas souvent sur des tirs de punition ! Mais je suis heureux du résultat. Nous avions beaucoup d’énergie en troisième période. Les Leafs jouaient un deuxième match en deux soirs et ils ressentaient la fatigue. Nous voulions en profiter. »

– Jeff Petry

53 | Victor Mete

Photo AFP 0 en 122

Nous voilà rendus à 122. Victor Mete n’a aucun but en 122 matchs, ce qui le place à égalité avec Mike Komisarek pour le plus de matchs joués dans l’uniforme du Canadien sans inscrire un but. Si on soulève le sujet, c’est que Komisarek avait enfin marqué à son 123e match, lui. Donc Mete sera seul au sommet mercredi soir prochain à Buffalo si sa guigne se poursuit. Il aurait même pu mettre un terme à sa disette en fin de première période, sur une montée à deux contre un en compagnie de Brendan Gallagher, mais ce dernier a plutôt choisi de lancer. Brendan, un peu de sympathie svp ! Mete a connu un bon match et a terminé la soirée avec une fiche de +3. Mete tentera maintenant d’éviter d’avoir son nom dans le livre des records de la LNH. Le record ultime appartient à Steven Halko, un ancien des Hurricanes: 0 en 155.

34 | Auston Matthews

Photo AFP Une menace constante

Auston Matthews a tout dans son coffre d’outils pour succéder un jour à Alex Ovechkin comme meilleur franc-tireur de la LNH. Il décoche avec une telle rapidité et une telle précision près du cercle des mises en jeu que c’est un cauchemar pour les gardiens. Mais ce n’est pas tout. Matthews s’est donné comme mission d’améliorer son jeu défensif, au grand plaisir de Mike Babcok. « Il peut devenir le joueur de centre le plus complet de la LNH », prétend Babcock. En attendant, il continue de connaître des débuts de saison époustouflants (10 buts à ses six premiers matchs la saison dernière). En première période, il a inscrit son quatrième filet de la saison. Mitch Marner voilait la vue de Carey Price. Doté d’un instinct sûr, Matthews a flairé l’occasion et a décoché sans avertissement. Puis c’est lui qui a créé l’égalité en fin de match. Cinq buts en trois matchs... Sa routine du mois d’octobre.

20 | Cale Fleury

Photo d'archives, USA TODAY Sports Le métier qui rentre