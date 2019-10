Un débat essentiel pour Andrew Scheer

OTTAWA | Le conservateur Andrew Scheer tentera de montrer qu’il s’est relevé du «Face-à-Face» de TVA, au débat des chefs en anglais de lundi, pendant que le premier ministre sortant Justin Trudeau devra affronter des tirs groupés.

«Ce que M. Scheer doit faire est de ne pas trop tergiverser et de réaffirmer de manière claire les principaux éléments de sa plateforme», croit le politologue François Rocher, de l’Université d’Ottawa.

M. Scheer a été attaqué de toute part, au premier débat des chefs en français de mercredi dernier, écorché notamment sur les questions de l’avortement et de la lutte aux changements climatiques.

Un sondage Abacus indiquait dimanche que 55 % de 373 Québécois francophones sondés ont perçu négativement la performance du chef conservateur, contre seulement 20% pour le premier ministre sortant Justin Trudeau.

Le débat de lundi s’adressera à priori au Canada anglais, un public différent et plus vaste. Or, M. Scheer semble avoir perdu des plumes à l’échelle nationale.

La firme Nanos rapportait, dans ses récents coups de sonde quotidiens, que l’écart séparant les conservateurs des libéraux s’est creusé depuis le débat de TVA. Dimanche, la cote de popularité de M. Trudeau en tant que meilleure personne pour être premier ministre atteignait 34 %, contre 26% pour M. Scheer.

Le directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, Daniel Béland, a souligné que le «Face-à-face» n’a pas été la seule difficulté rencontrée par les conservateurs dernièrement.

«Ça n’a pas été une bonne semaine et le débat de lundi est vraiment essentiel pour Andrew Scheer», dit-il.

Ce dernier a dû montrer la porte à une candidate ayant eu des propos homophobes, en plus de devoir s’expliquer sur sa citoyenneté américaine dévoilée par le «Globe and Mail».

Trudeau comme principale cible

Aux yeux de M. Rocher, le chef conservateur aura toutefois l’occasion de souffler, lundi, puisque M. Trudeau risque cette fois-ci d’essuyer la plupart des attaques.

Des enjeux sur lesquels le chef libéral est vu plus négativement dans le Canada anglais qu’au Québec, comme l’affaire SNC-Lavalin et le recours au «blackface», risquent de ressurgir.

«Probablement qu’il va se faire attaquer sur la réponse du fédéral au jugement qui est maintenant porté en appel sur la compensation [à verser à des enfants autochtones], relève le professeur. Là-dessus, il va avoir de la difficulté à se défendre.»

Le facteur Bernier

S’il ne risque pas d’être au centre de toutes les confrontations, M. Scheer devra se tenir debout face à un interlocuteur bien connu pour ses envolées virulentes, le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier.

Le débat de la Commission des débats des chefs offre pour une première tribune dans un débat au député de la Beauce, qui a des positions tranchées sur l’immigration et l’environnement. «Je pense que ça va permettre à M. Scheer de projeter une image modérée», avance M. Rocher.

Rendez-vous aussi crucial pour Singh

L’affrontement de lundi, qui sera diffusé sur les ondes de CBC, réunira aussi la chef des verts, Elizabeth May, le chef bloquiste Yves-François Blanchet et le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh.

«M. Singh a relativement bien fait dans le débat francophone, mais le débat en anglais est essentiel parce qu’il est important [qu’il s’adresse aux] gens en Colombie-Britannique et à ceux dans les bastions traditionnels du NPD pour lancer le message qu’il est toujours dans la course et que [son parti] se bat», souligne par ailleurs M. Béland.