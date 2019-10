Un début de saison fulgurant pour Mika Zibanejad

À la surprise générale, le joueur de centre des Rangers de New York Mika Zibanejad trône au sommet des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) grâce à une récolte de huit points en deux rencontres cette saison.

Zibanejad a disputé deux matchs consécutifs de quatre points pour amorcer la campagne. Il a obtenu un but et trois mentions d’aide dans un gain de 6 à 4 face aux Jets de Winnipeg, jeudi, avant d’inscrire un tour du chapeau et une mention d’aide aux dépens des Sénateurs, dans une victoire de 4 à 1, samedi.

Avec son début de saison fumant, le Suédois est devenu seulement le deuxième Ranger à récolter autant de points en deux rencontres pour amorcer la saison. L’autre est le membre du Temple de la renommée Rodrigue Gilbert, qui avait accompli l’exploit en 1976-1977.

Après des débuts honnêtes avec les Rangers, Zibanejad a explosé la saison dernière avec 74 points. Ce total offensif était d’ailleurs le plus élevé chez les Rangers depuis les 76 points de Marian Gaborik en 2011-2012.

Une transaction douteuse

Zibanejad s’est amené à New York par le biais d'une transaction avec les Sénateurs en 2016, accompagné d’un choix de deuxième tour. Les Rangers donnaient en retour le Québécois Derick Brassard. Ce dernier dit d’ailleurs ne pas comprendre cet échange qui, quatre saisons plus tard, est beaucoup plus profitable à l’équipe new-yorkaise.

«Quand on y repense, cet échange ne fait aucun sens», a révélé Brassard, désormais membre des Islanders de New York, au podcast Island Ice. Il faut dire que l’échange se défendait, à l’époque. Les deux joueurs venaient de connaître la meilleure saison offensive de leur carrière (60 points pour Brassard et 51 pour Zibanejad), mais l’âge des deux attaquants était fort différent.

À 28 ans lors de son transfert, Brassard ne s’est pas remis de son passage dans la capitale canadienne et a joué pour trois équipes différentes en 2018-2019 avant de décrocher un poste chez les Islanders.

À aujourd’hui 26 ans, Zibanejad sort de sa coquille et rend de fiers services aux Rangers depuis quelques saisons. Pour ce qui est du choix de deuxième tour acquis pour Brassard, le 33e au total de l’encan de 2018, les Rangers s’en sont servis pour acquérir les services du défenseur Brendan Smith, des Red Wings de Detroit.

Avec l’ajout des Artemi Panarin et Kaapo Kakko à la formation new-yorkaise durant l’été, Zibanejad aura de bonnes chances de rééditer ses succès en attaque cette saison.