Un franc succès pour la première édition des sorcelleries de Québec

Près de 10 000 visiteurs ont répondu à l’appel de la première édition des Sorcelleries de Québec qui se tenait au parc de l’Esplanade et au Château Frontenac ce week-end.

Photo Courtoisie

Les « Pas-Sorciers » ont pu découvrir leur clan d’appartenance, des marchands originaux et plusieurs animations en lien avec la sorcellerie québécoise, le tout affublés de leur plus beau costume. Quelques centaines d’invités ont également pu participer au Bal des sorciers au Château Frontenac.

Photo Courtoisie

« Le plus beau, c’était de voir les gens retrouver leur côté festif, excentrique. Ils ont retrouvé leur cœur d’enfant », a affirmé la vice-présidente de l’événement Caroline Roy.

Mme Roy a même avoué qu’il y avait de très bonnes chances que les Sorcelleries de Québec reviennent en ville pour une deuxième édition dès l’an prochain.

« On est très satisfait de cette entrée en matière. On a reçu de nombreux témoignages de gens qui ont adoré l’expérience et qui nous demandent de revenir à nouveau. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver! », conclut-elle.