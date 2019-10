4 messieurs qui parlent (encore) d’avortement

Imaginez un monde dans lequel les femmes décideraient si les examens de la prostate sont nécessaires. On y verrait une incohérence. J’ai ressenti la même chose pour ces hommes qui se prononcent sur l’avortement.

Je suis pour la vie. Tout le monde est pour la vie. Quand on s’oppose au droit à l’avortement, on est contre le fait d’accorder aux femmes le droit de choisir. On est contre le fait de laisser le pouvoir aux femmes d’avoir le contrôle sur leurs grossesses et leur fertilité.