POULIN, Francine



À l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 25 septembre 2019, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédée madame Francine Poulin, épouse de monsieur Denis Guérard, fille de feu madame Madeleine Hamel et de feu monsieur Jean-Paul Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants Nancy Guérard (Charles Morissette) et David Guérard (Laura Pineau); ses petits-enfants: Arianne, Jeanne, Liriel, François, Iris et Antoine ; ses frères et sœurs : Micheline, Huguette, Serge, Jacques et Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs : Benoit, Daniel, Alain et Sylvie, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du soutien à domicile du CLSC de Limoilou et l'équipe de l'Unité des soins palliatifs de l'IUSMQ pour leurs bons soins et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone : 418 657-5334, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.