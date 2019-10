[BALADO] La voix des politiciens: l’environnement, un sujet difficile à aborder pour les candidats?

Plus que jamais, l’environnement se retrouve au cœur de la campagne électorale au Canada. Cependant, les candidats sont-ils vraiment à l’aise d’aborder le sujet?

Ce lundi, la série balado La voix des politiciens se penche sur les propos des candidats Jamil Azzaoui (Parti vert), Steven Guilbeault (Parti libéral) et Richard Martel (Parti conservateur), alors que ceux-ci s’attaquent au sujet de l’heure.

Qu’ils critiquent leurs adversaires ou remettent en doute la ferveur verte de la population, sauront-ils se montrer calmes et en contrôle de leur discours?

Ou, au contraire, la question environnementale déstabilisera-t-elle quiconque tentera de l’aborder?

Entre insécurité et dérapages, découvrez ce que l’orthophoniste Colette Cabanne et la coach vocale Véronik Carrier, appuyées de Véronique Morin à l’animation et d’Anne-Sophie Carpentier à la réalisation, perçoivent derrière le ton et les expressions de ces trois candidats fédéraux.