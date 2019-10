BD : le «Petit Spirou» orphelin avec la mort de Philippe Tome

Le scénariste belge de bande dessinée Philippe Tome, créateur avec son complice Janry du « Petit Spirou », est décédé samedi à 62 ans, ont annoncé « Les Amis de Spirou » et les éditions Dupuis.

« S’il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d’accueillir un nouveau. C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la mort de Philippe Tome, survenue hier à l’âge de 62 ans », ont écrit dimanche sur leur page « Les Amis de Spirou ».

Cette nouvelle « nous laisse tous tristes et abasourdis », ont souligné dans un communiqué les éditions Dupuis, rappelant leurs liens étroits avec l’auteur né à Bruxelles le 24 février 1957.

Avec son complice, le dessinateur Janry, Philippe Tome (Philippe Vandevelde de son vrai nom) a repris la série Spirou et Fantasio puis donné naissance au « Petit Spirou » en 1987. Ils auront réalisé ensemble plus de trente albums de « Spirou » (petit ou grand).

Les aventures enlevées et volontiers coquines du « Petit Spirou », entouré d’amis farceurs ou d’adultes parfois effrayants (le fameux prof de sport amateur de bière), aux titres inspirés à ces remarques constamment répétées aux enfants (« Dis bonjour à la dame! » ou « Merci qui? »), ont été traduites en dix langues selon les éditions Dupuis. Dix millions d’albums ont été écoulés dans le monde. Le « Petit Spirou » a aussi été adapté au cinéma en 2017.

En 1992, Tome et Janry ont reçu deux récompenses au Festival d’Angoulême: l’Alph-Art Humour et l’Alph-Art Jeunesse pour le second tome du « Petit Spirou ». Deux ans plus tard, le duo a reçu l’Alph-Art Jeunesse pour « Le Rayon noir », la 44e aventure de Spirou et Fantasio.

Tome avait aussi créé la BD « Soda » avec Luc Warnant en 1985.

« Depuis le début des années 80, la vie des Éditions Dupuis est étroitement liée à la carrière de Philippe. Avec Janry, son complice rencontré lors de cours de dessin, il a gravi tous les échelons du métier d’auteur de BD : du cul-de-lampe aux illustrations de rédactionnel, en passant par les décors de Cubitus ou de Robin Dubois », expliquent les éditions Dupuis.

« Il adorait l’émulation, s’entourer de talents, ce qui le poussait à donner le meilleur de lui-même. L’amitié et la confiance étaient des valeurs auxquelles il tenait par-dessus tout. Sa fidélité de travail avec Janry et Stuf (Stéphane De Becker), décédé il y a 4 ans, en témoigne », selon la même source.