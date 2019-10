Beauport: un appel pour un incendie non fondé mène à une importante saisie de stupéfiants

Un appel pour un incendie qui s’est avéré non fondé a mené à une découverte importante de stupéfiants, dimanche en soirée dans le secteur de Beauport.



Les faits ont commencé à 20h24, alors que le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a reçu un appel pour un incendie sur la rue Berrouard, près de l’avenue des Sablonnières.



Le Service de police de la Ville de Québec s’est également rendu sur les lieux en assistance.



À leur arrivée, les services d’urgence ont constaté que l’appel était non fondé. Toutefois, ils ont découvert une importante quantité de stupéfiants sur place.



Les policiers ont mis la main sur 300 sachets de cocaïne, 1000 pilules blanches qui doivent être analysées, plus de 600 grammes de cannabis, 250 grammes de haschich, 750 capsules de Viagra ou Cialis (médicament indiqué pour les troubles de l’érection et de l’hypertension artérielle pulmonaire), 10 000 $ en argent comptant et une balance.



Lors de cette saisie, un suspect a été arrêté puis conduit à l’hôpital.



C’est cet individu qui a alerté les services d’urgence pour un incendie. Peu de détails sont connus, mais le suspect a été conduit à l’hôpital pour évaluer son état psychologique.



Plus de détails à venir...