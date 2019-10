Thomas-Louis Veilleux, fondateur de Livsta, a accepté la présidence d’honneur d’une nouvelle activité-bénéfice de la Société Alzheimer de Québec qui se tiendra demain soir, dès 17 h 30, aux Salons d’Edgar, 263 rue Saint-Vallier E, à Québec. Cervoises et Gourmandises se veut un événement de réseautage, ouvert à tous, en faisant rayonner les produits brassicoles et culinaires de la région de Charlevoix, Portneuf et Québec. 100 convives auront l’occasion de déguster des bières de microbrasseries, accompagnées de bouchées locales raffinées. Les billets sont en vente sur le site web de La Société Alzheimer de Québec au www.societealzheimerdequebec.com.

Toute une sensation

Photo courtoisie

Josée Gagnon a réalisé, le 19 septembre dernier, le rêve de toute golfeuse qui se respecte : soit de réaliser un trou d’un coup. Son exploit est survenu au trou numéro 16 du club de golf Les Boisés de Joly à l’aide de son fer 8 sur une distance de 86 verges. Thérèse Hudon, Alain Garon et Marc Poulin ont été témoins de son coup parfait. Bravo Josée.

AquaVice

Photo courtoisie

Un nouveau spiritueux québécois est arrivé sur les tablettes de la SAQ. Vice & Vertu Distilleries présente leur troisième création, AquaVice (photo), un aquavit aux arômes envoûtants séduit par son profil de saveurs teinté de carvi, de bouleau, de menthe et d’hibiscus. Ce type de spiritueux s’apparente au gin, mais est toutefois moins connu au Québec. AquaVice, le cinquième aquavit à faire sa place sur les tablettes de la SAQ. Première distillerie de la région de Québec (Saint-Augustin-de-Desmaures, Vice & Vertu Distilleries est née de la piqûre d’un doc (Franck Sergerie sur la photo) pour l’alchimie des alcools.

Un saut pour la vie

Photo courtoisie

Une centaine de personnes ont sauté en parachute (en tandem) chez Parachutisme Atmosphair de Saint-Jean-Chrysostome, le 7 septembre dernier, lors de la 5e présentation de l’évènement « Un saut pour la vie » au profit de la Fondation Rêve d’enfants. Les 9500 $ amassés serviront à appuyer le rêve de la jeune Élyse Talbot atteinte d’une maladie qui menace sa vie. Depuis 35 ans, Rêves d’enfants a permis à près de 25 000 enfants et leurs familles de réaliser leur plus grand rêve, dont plus de 8000 au Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Cynthia Belleau, directrice administrative associée chez Belleau Auto et Geneviève Cormier, organisatrice de l’événement.

Andrée-Ann au Bistro B

Photo courtoisie

La brigade culinaire du restaurant Bistro B, de l’avenue Cartier à Québec, compte depuis peu sur une nouvelle recrue. La chef Andrée-Ann Lachance, connue pour avoir été finaliste en 2018 de l’émission Les Chefs ! et pour avoir notamment travaillé dans la cuisine du Ciel, vient de se joindre à l’équipe de François Blais à titre de chef responsable de cuisine. Sur la photo, Andrée-Ann Lachance est entouré de Kéven Tremblay, chef responsable de cuisine (à gauche) et François Blais, chef exécutif et propriétaire du Bistro B.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gilles Courteau (photo), commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986, 62 ans... Maurice Parent, ex-président de Mercedes Benz de Québec, 81 ans... Daniel Boucher, chanteur québécois, 47 ans... Jean-Marc Fournier, ex-député de Saint-Laurent (PLQ), 60 ans... Yo-Yo Ma, violoncelliste américain d’origine française, 64 ans... Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, 67 ans... Raymond Lévesque, chansonnier québécois, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 07 octobre 2018. Celeste Yarnall (photo), 74 ans, actrice américaine (Star Trek)... 2015. Gail Zappa, 70 ans, veuve de Frank Zappa et administratrice de la fiducie familiale Zappa... 2013. Patrice Chéreau, 68 ans, metteur en scène, réalisateur et acteur français... 2006. Anna Politkovskaya, 48 ans, journaliste russe... 1998. Stéphane Morin, 29 ans, ancien joueur des Nordiques... 1991. Leo Durocher, 86 ans, qui a passé près de 50 ans de sa vie dans le baseball majeur.