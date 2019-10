Circulation difficile sur René-Lévesque en raison d'une fuite de gaz

La circulation est fermée dans les deux directions sur le boulevard René-Lévesque, entre les avenues Brown et de Bougainville, alors qu’une fuite de gaz est survenue vers 8h12, lundi matin.



La fuite est survenue alors qu'une conduite de gaz a été accrochée par une petite excavatrice qui était opérée pour des travaux à proximité.

#INTERVENTION | Fuite de gaz extérieure | Près du 612, boulevard René-Lévesque Ouest | Fermeture du boul. René-Lévesque Ouest entre l’avenue De Bougainville et l’avenue Brown | @Energir_ sur les lieux | Périmètre de sécurité et évacuation de bâtiments résidentiels à proximité. pic.twitter.com/ykKyZ7heBG — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) October 7, 2019

L’incident s’est produit près du 612, boulevard René-Lévesque. Un édifice à logements à dû être évacué.



Au total, deux résidents et six travailleurs ont été évacués. Personne n’a été blessé.



L’électricité a été fermée temporairement, le temps qu’Énergir procède au colmatage de la fuite. Un périmètre a été érigé et la circulation devrait être fermée une bonne partie de l’avant-midi, selon Bill Noonan, porte-parole au Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ).