Conseiller municipal suspendu 20 jours sans solde

Denis Lizotte s’est reconnu coupable d’un manquement à l’éthique et à la déontologie en reconnaissant les faits. Lors d’une séance du conseil, en septembre 2018, il avait omis de divulguer son intérêt et a participé aux délibérations sur l’octroi d’un contrat de transport et de pose de gravier à Transport M.L. St-Onésime, l’entreprise de son frère Michel.