De la pluie avant une série de jours ensoleillés

MONTRÉAL – Le retour au travail se fera sous la pluie, mais le soleil sera de retour dès mardi, et ce pour le reste de la semaine tandis que les températures seront plus qu’agréables.

La journée de lundi sera nuageuse et essentiellement rythmée par les averses pour l’ensemble de la province. À Montréal, la pluie devrait cesser en mi-journée, alors qu’à Québec il faudra attendre en fin d’après-midi. Le mercure affichera respectivement 14 °C et 12 °C.

Dès mardi matin, le soleil sera de nouveau de la partie pour la majorité des secteurs. De la pluie pourrait encore tomber à Saguenay et à Sept-Îles. À Montréal et à Québec, le ciel sera dégagé et ensoleillé et il fera 16 °C pour ces deux villes.

Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront identiques avec au programme du soleil et des températures à la hausse. On attend notamment entre 16 °C et 20 °C pour Montréal et Québec.