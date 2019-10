De nombreux enfants touchés par les coupures, dénoncent les brigadiers

Des brigadiers scolaires ont manifesté devant l’hôtel de ville de Québec, lundi, pour dénoncer les récentes coupes de 25 000 heures qui pénaliseraient de nombreux enfants obligés de traverser seuls des rues passantes, selon leur syndicat.

Ils étaient une quarantaine environ, sur le parvis de l’hôtel de ville en fin d’après-midi, à crier haut et fort leur indignation à l’extérieur dans l’espoir que les élus réunis à l’intérieur, dans la salle du conseil, entendent leur message.

«Ce qui est le plus déplorable dans tout ça, c’est qu’en aucun temps ils ont tenu compte des enfants», s’est insurgé le conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Yannick Labrecque, lors d’une mêlée de presse.

Les brigadiers contredisent ouvertement le maire Régis Labeaume qui a répété à maintes reprises que les coupures n’auraient aucun impact sur la sécurité des écoliers. https://www.journaldequebec.com/2019/08/30/brigadiers-scolaires-labeaume-sen-prend-au-syndicat

«Les (brigadiers) ont fait leur travail et sont restés aux anciennes heures qu’ils faisaient avant et on a constaté qu’il y avait plus de 240 enfants qui passaient sur 125 coins de rue. Si on fait une règle de trois sur les 200 coins de rue de la Ville de Québec, on parle de 360-380 enfants même qui passent aux heures qui ont été coupées donc il y a un impact réel», martèle M. Labrecque, qui reproche à la Ville d’avoir coupé un service essentiel «sans consultation réelle avec les écoles».

«Il est inadmissible qu’on ne laisse pas une période adéquate après que la cloche sonne. Il y a tout le temps des enfants qui sont en retard dans la vie. Et quand ils coupent le matin (plus tôt), c’est clair qu’il y a des enfants qui passent quand même à ces périodes-là. Moi, ma petite fille part plus tard le matin parce que la période qui était couverte de 7h15 à 7h30, elle n’est plus couverte alors que sa cloche sonne à 7h55», a illustré le conseiller syndical en évoquant son propre cas.

«Il y a des gens qui vont lâcher»

Pas moins de 45 % des brigadiers envisageraient par ailleurs de quitter leur emploi, dans les circonstances actuelles, en raison des coupes, selon un sondage interne effectué par le SCFP.

«J’ai des gens qui effectuent six heures par semaine mais on leur demande d’être disponibles cinq jours dans la semaine. Il y en a qui vont lâcher. Ce n’est plus intéressant du tout. On espère qu’il y aura plus d’écoute de la Ville», a lancé M. Labrecque, en prévision des négociations pour le renouvellement de la convention collective qui vient à échéance à la fin de l’année.