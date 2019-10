Dodgers/Nationals : il y aura un match ultime

En vertu d’un gain de 6 à 1, lundi soir à Washington, les Nationals ont forcé la tenue d’un match ultime dans la série de division les opposant aux Dodgers de Los Angeles.

Pour ce faire, les représentants de la capitale américaine ont pu compter sur l’artilleur Max Scherzer qui a été excellent. L’athlète de 35 ans n’a permis qu’un seul point sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches passées au monticule. Il a également passé sept adversaires dans la mitaine. Lors de sa dernière manche de boulot, Scherzer a joué avec le feu, permettant aux joueurs des Dodgers de remplir les coussins. Le lanceur s’est cependant repris et a complété le boulot de brillante façon, retirant deux adversaires sur des prises.

Venus en relève à leur partant, Sean Doolittle et Daniel Hudson ont poursuivi son bon travail, eux qui n’ont donné qu’une seule frappe en lieu sûr.

Offensivement, les Nationals ont été propulsés par deux joueurs qui ont produit trois points chacun, soit Ryan Zimmerman et Anthony Rendon. Le premier a frappé un circuit de trois points, alors que le second a claqué deux ballons-sacrifices et un simple.

Chez les Dodgers, Justin Turner a expulsé la balle dans les gradins en première manche, mais ce fut leur unique moment de réjouissance.

Ayant connu un fort match dans l’affrontement de la veille, le Québécois Russell Martin n’a pas été utilisé dans ce duel.

La série se transporte maintenant en Californie où les deux formations en découdront pour une dernière fois, mercredi soir. Stephen Strasburg sera le partant pour les Nationals, tandis que les intentions des Dodgers ne sont toujours pas connues en ce qui a trait de l’artilleur qui amorcera la rencontre.