Fonds vert et réserve à gorilles: les critères pourraient être resserrés

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette n’écarte pas la possibilité de resserrer les critères du programme qui a permis le financement de l’électrification de clôtures à Gorilles dans une réserve au Gabon.

Même si le gouvernement a déjà annoncé une bonification de 12 millions $ du programme de coopération climatique internationale (PCCI) qui a financé le projet au Gabon, M. Charrette assure qu’il est n’est pas trop tard pour faire quelques ajustements.

«Le montant est confirmé, mais les modalités, elles, peuvent évoluer et pour les critères d’évaluation, c’est bien certain qu’on sera plus vigilant que l’ont été les libéraux dans leur gestion du Fonds vert», a-t-il affirmé lundi.

Photo Simon Clark

Le ministre réagissait ainsi à article de notre Bureau d’enquête dans lequel nous révélions que le Fonds vert, financé en grande partie par les automobilistes québécois, a payé 138 000 $ pour un projet d’électrification d’une réserve touristique de gorilles au Gabon.

Le projet devait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à des groupes électrogènes à énergie solaire pour remplacer des génératrices au diesel. Même si la technologie a été livrée et est utilisée, les génératrices au diesel servent toujours.

Une agriculture locale devait aussi être développée pour nourrir les gorilles ce qui n’a pas été fait. Le ministère a donc mis fin au financement du projet, preuve, selon M. Charette, que les mécanismes d’encadrement fonctionnent.

Grand ménage

Le ministre a annoncé en juin dernier un grand ménage dans les programmes du Fonds vert qui sera d’ailleurs rebaptisé le fonds d’électrification et des changements climatiques.

Dans cette nouvelle mouture, il devrait encore y avoir un programme de la même nature que le PCCI, confirme le ministre, c’est-à-dire un programme qui offre des «opportunités pour les entreprises québécoises pour exporter leurs technologies».

«Mais pour ce qui est des critères d’admissibilités, pour ce qui est des objectifs à atteindre, ce sont des éléments qui seront précisés dans les prochains mois», a-t-il insisté.

Il a aussi rappelé que le programme a récemment été salué par les Nations Unies. «Donc ce n’est pas un programme qui a tout faux», a-t-il insisté.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Sylvain Gaudreault à QUB radio:

Le député du Parti québécois Sylvain Gaudreault croit aussi que ce genre de programme a une raison d’être puisque les pays du nord sont responsables d’une grande partie des émissions de GES et se doivent d’aider les pays plus pauvres. «Ceci étant dit, il faut avoir les bons projets, et l’histoire des gorilles, ce n’est pas un bon projet.»

«Quand j’ai lu l’article, j’ai été en colère, car c’est exactement ce type de projet qui brise la confiance envers la gestion du Fonds vert», a-t-il ajouté.