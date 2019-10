La Ville de Québec baissera la vitesse à 30 ou 40 km/h dans les rues résidentielles

La vitesse dans les rues résidentielles passera à 30 ou 40 km/h sur tout le territoire de la Ville de Québec, qui a annoncé lundi sa nouvelle politique de sécurité routière assortie d’investissements de 60 millions $ sur cinq ans.

La Ville de Québec a finalement décidé d’agir sur la réduction de la vitesse dans les rues d’ici 2020-2021. Elle estime que les accidents seront ainsi moins probables. La réduction aura un impact minime de 48 secondes sur le temps de trajet des automobilistes, dit la municipalité. «Ne pas respecter la limite de vitesse pour sauver ces 48 secondes augmentera de six fois le risque de provoquer la mort d’un piéton dans une collision», fait-on valoir.

Outre l’abaissement des limites de vitesse, qui, on l’admet, n’apporte pas beaucoup de changements dans les habitudes, la Ville mise sur l’engagement de la population. On dépensera d’ailleurs 4,1 millions $ uniquement pour sensibiliser tous les usagers de la route.

En campagne électorale, en 2017, le maire de Québec, Régis Labeaume, avait affirmé que selon lui, abaisser la vitesse à 30 km/h dans les quartiers résidentiels «ne sert à rien». L’opposition a souvent martelé qu’il fallait faire passer cette limite à 40 km/h.

Le directeur des Transports, Marc Des Rivières, convient qu’on s’attaque à un «enjeu de perception» et que la très grande majorité des accidents ont lieu sur les grandes artères. «La rue est devenue un milieu de vie. Beaucoup d’enfants jouent dans la rue. Changer la vitesse, dans le contexte où chaque fois qu’il y a une collision qui implique un piéton le risque de décès augmente plus la vitesse est élevée, ça justifie de réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels.»

La nouvelle politique prévoit l’ajout de 35 afficheurs de vitesse mobiles dans les quartiers et de 10 radars photo mobiles. Elle consentira 3000 $ par conseil de quartier par an pour des actions qui permettront d’augmenter la sécurité routière.

Piétons

Le Journal révélait en mai que le Service de police de la Ville de Québec distribue rarement des contraventions aux automobilistes qui ne respectent pas la priorité aux piétons sur les passages qui leur sont réservés. Dans sa politique, la Ville annonce qu’elle améliorera la signalisation et le marquage de ces passages. Elle a l’intention «d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de contrôle afin que les citoyens adoptent ce changement de culture».

André Turcotte, inspecteur commandant au Service de police, a indiqué qu’avec les différentes mesures de sensibilisation qu’on mettra en place, on augmentera aussi le nombre de contraventions.

Les traverses lumineuses clignotantes comme celles installées sur l’avenue De Salaberry seront déployées ailleurs également.

Zones à risque

Dans les zones qui sont les plus à risque d’accidents, principalement le long des grandes artères, la Ville interviendra à 140 endroits, dont 60 sont situés sur le parcours du futur tramway/trambus.

De plus, 18 policiers seront affectés à temps plein à la sécurité routière sur l’ensemble du réseau.

Efforts dans les zones scolaires

La Ville reverra entièrement les parcours empruntés par les élèves autour des 115 écoles de son territoire. On accentuera les efforts pour maximiser leur sécurité. Ainsi, on va réviser et corriger 23 trajets scolaires par année, c’est-à-dire aménager un trajet de marche signalé et marqué «pour les diriger de la maison vers l’école en toute sécurité».

Pour les automobilistes qui ne sont pas assidus sur la lecture des panneaux de limite de vitesse en zone scolaire, la Ville installera des panneaux lumineux affichant 30 km/h durant les périodes scolaires pour leur rappeler la règlementation. Toutes les écoles de la ville en seront enfin dotées.

Et attention aux parents et conducteurs contrevenants qui ont l’habitude d’ignorer les feux clignotants des autobus scolaires : la Ville étudie la possibilité d’utiliser les images captées par les caméras qui seraient installées en projet-pilote dans un ou deux véhicules jaunes pour pincer les contrevenants et leur envoyer des avertissements, et non des constats d’infraction. Certains brigadiers scolaires seront aussi équipés de caméras corporelles pour identifier les comportements délinquants.

EN CHIFFRES

2500 km de voies sur le réseau routier de la ville

70 à 75 % des rues verront leur vitesse modifiée

Budget sur 5 ans

Immobilisations

115 zones scolaires : 11,5 M$

Zones accidentogènes : 16 M$

Nouveaux trottoirs : 25 M$

Divers : 3,3 M$

Soutien

Publicité et communication : 1,9 M$

Conseils de quartier : 405 000 $

Écoles : 1,7 M$

Autres : 150 000 $

Objectif de la Politique d’ici 2024

Aucune collision mortelle ou grave le long des écoles

Diminution de 50 % des collisions mortelles ou graves sur le territoire

