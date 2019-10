Lancement de l'album double «Je viens d'ici»: Kaïn conjugue passé et présent

MONTRÉAL – Un double album et une tournée anniversaire serviront de tremplin au groupe Kaïn qui fête ses 20 ans de carrière.

La formation a donné le coup d'envoi des célébrations lundi soir, au Cabaret Lion d'Or, à Montréal, à l'occasion d'un lancement. Les membres de la bande à Steve Veilleux ont été rejoints par Laurence Jalbert et 2Frères.

Grâce à l'effort studio «Je viens d'ici» – qui comprend le premier extrait «Yé midi kek part» –, les gars de Drummondville ont pu combiner 10 nouvelles chansons à 10 de leurs plus grands succès réinterprétés, qu'on pense à «Embarque ma belle», «Parle-moi d'toi» et «Mexico». Parmi les artistes qui se sont prêtés au jeu en studio: Renée Martel, Paul Daraîche, La Chicane et Matt Lang.

Dans quelques mois, soit en février, Kaïn reprendra la route du Québec. Deux des rendez-vous déjà annoncés auront droit à la présence d'invités: le 28 février à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, et le 28 mars au Capitole de Québec.

Pour toutes les dates: kain.ca .